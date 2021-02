Němci rozebrali domácí hit mezi SUV až po 125 tisících km, problém našli i na motoru před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jako nejprodávanější SUV Evropy by mělo být skoro dokonalé, delšímu než obvyklému zápřahu bylo ale podrobeno spíše kvůli koronaviru. Po prvotním ohledání se objevily problémy a při rozebrání na díly se našly další. Přesto je celkové hodnocení velmi dobré.

Na počátku prosince německý Auto Bild zveřejnil závěry dlouhodobého testu Volkswagenu Tiguan 2,0 TSI DSG. Toto SUV původně mělo najet ve službách magazínu obvyklých 100 tisíc kilometrů, nicméně loni na jaře Evropu vůbec poprvé sevřel do kleští koronavirus. Vlády jednotlivých zemí tak začaly zavírat pomalu vše, co se dalo, čímž se mimo hru ocitly i dílny společnosti Dekra. Na rozmontování vozu do posledního šroubku tedy nemohlo dojít, což test prodloužilo o dalších 25 tisíc kilometrů.

Daná porce byla najeta do onoho prosince, kdy Auto Bild uvedl, že jakkoliv zvenčí SUV působilo i nadále špičkovým dojmem a nikoliv jako tři roky starý vůz, pod povrchem se již odehrával trochu jiný příběh. Po nespočetných výletech do terénu byly podvozek, motor i mnohé lemy pokryté ztvrdlým bahnem. To by samo o sobě problémem nebylo, odstartovat však mohlo korozi. A jelikož jde o místa, kam se lidé běžně nedívají, na následky off-roadových kratochvílí by přišli až přespříliš pozdě.

Jak se nyní ukázalo po dodatečném rozebrání vozu, tyto obavy jsou rozhodně na místě. Lidé z Dekry i přes pečlivou očistu našli bahno také v nádržce s vodou, stejně jako mezi chladiči. Kromě toho byla na spodní hraně zavazadelníku v místě skrytém pod gumovým těsněním nalezena lehčí koroze. Opět je tak jisté, že majitel by ji objevil až ve chvíli, kdy by se z komára již stal velbloud. Tím však útok rzi neskončil, dále byla totiž úspěšná i v případě úchytů zadních tlumičů.

Kromě již zmíněného se u automatické převodovky objevilo rosení předznamenávající únik nejspíše oleje, stejně jako unikala také chladicí kapalina z modulu termostatu. V obou případech však jde o problémy, které byly objeveny již po najetí 100 tisíc kilometrů. Od té doby naštěstí nedošlo ke zhoršení. Nová je nicméně malá prasklinka na čtvrtém válci dvoulitrového motoru. Dle VW nejde o nic závažného, neboť po dosažení provozní teploty se zacelí, ale nejsme si jisti, jestli s ní potíže nebudou do budoucna.

Zatímco motor byl jinak zcela v pořádku, ve skříni převodovky se nacházely drobné kovové částice. Ty pocházely ze spojky synchronu třetího stupně, naštěstí však byly zachyceny magnetem instalovaným pro tyto účely, a tudíž nedošlo k jejich přenosu dále do hnacího ústrojí, kde by již škoda byla výrazně vyšší. VW přitom na daný problém zareagoval již před časem a od roku 2018 osazuje Tiguan převodovkami s optimalizovanými vnitřními komponenty.

Suma sumárum je hodnocení vozu velmi dobré, třebaže dokonalé být nemůže. I přes nově objevené skutečnosti dostává známku 1-, neboť problémy pod povrchem nebyly vážného rázu. Jakkoliv je třeba se z nich poučit, zvláště pokud Tiguan vlastníte a čas od času s ním sjedete z pevného asfaltu. V takové chvíli je totiž opravdu pečlivá očista nutná, ideálně přímo na zvedáku. I Auto Bild totiž vůz myl, ovšem evidentně to ale nestačilo.

Finální rozborka VW Tiguan potvrdila, co již dříve Auto Bild naznačoval. Tedy že po návratech z terénu je třeba opravdu důkladná očista, jinak si zaděláváte na korozi. Co se problémů mechanického rázu týče, jsou spíše drobnějšího ražení. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec