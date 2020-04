Němci se neobvykle ostře ohradili proti novým trestům pro řidiče před 6 hodinami | Petr Prokopec

Němci jsou nezřídka prezentováni jako národ, který se nařízením nevzpírá, vtomto případě ale ukázali opačnou tvář. Nové tresty za porušení pravidel silničního provozu jim nevodní.

Dnešním dnem začíná na německých silnicích platit novela silničního zákona. Ta je o poznání tvrdší než dosavadní pravidla, počítá s možností okamžitého odejmutí řidičského průkazu, a to na jeden měsíc. Tento trest je spojen především s překročením rychlosti o minimálně 21 km/h ve městě či o 26 km/h mimo městskou zástavbu. Nepřichází přitom samostatně, nýbrž v doprovodu tučnější pokuty a také ve spojení se ztrátou bodů na řidičském kontu. Za jeden prohřešek jsou tedy motoristé v podstatě penalizováni třikrát podobně, jako u nás, ovšem zákaz řízení za za tak malé překročení limitu je tvrdý i na české poměry.

Pokud by policisté výše popsaným způsobem trestali řidiče nachytané kupříkladu u škol, zastávek hromadné dopravy či všude tam, kde se pohybuje větší množství chodců a kde vběhnutí malého dítěte do silnice není nic mimořádného, nikdo by proti novele neřekl ani popel. Jenže zákon je plošný a vymáhán tak bude naprosto všude.

To samozřejmě již vzbuzuje nemalé kontroverze, neboť mnohé silniční úseky lze jen stěží považovat za problematické i pokud se na nich auta pohybují podstatně vyšší než povolenou rychlostí. Hrozba odejmutí řidičského průkazu třeba při překročení dálniční stotřicítky o 26 km/h se tak jeví být zvlášť v Německu dosti absurdní.

Nejsme sami, kdo smýšlí podobně. Na novelu silničního zákona již zareagovala řada německých autoklubů a organizací. Asi nejtvrdší byl Michael Haberland, šéf Autoclubu Mobil, který nové opatření považuje za „destrukční mašinu řidičských průkazů“. Nově nastavené pokuty jsou pak „naprosto nepřiměřené“. S tím souhlasí i prezident ADACu Gerhard Hillebrand, který poukazuje na to, že novela nikterak nerozlišuje rizika a závažnost situace. O řidičák zkrátka přijdete vždy, když vás policie nachytá.

Pozoruhodné ovšem je, že proti novele se nevyslovili jen vyložení zastánci automobilové dopravy, ale do jisté míry i její částeční odpůrci. Expert na téma elektrifikace Stefan Gelbhaar kupříkladu uvádí, že přitvrzení v rámci pokut je na místě, neboť ty stávající pro mnoho řidičů nejsou dostatečným strašákem. Ovšem i dle něj bude zabavování řidičských průkazů na mnoha místech přehnaným tahem. Platí to zvláště při jízdě mimo město.

Jak se tedy zdá, Němci s novými tresty poněkud přestřelili. Ani bychom se přitom nedivili, kdyby při zvažování nových pravidel nebyl přítomen jediný silniční expert, což je ostatně již nevyhnutelný kolorit dnešní doby. Jelikož však novela má logicky i řadu příznivců, zvláště pak z řad cyklistů, ze kterých začíná dělat nejvíce chráněné uživatele silnic, jakkoliv na údržbu komunikací nepřispívají ani haléřem, je pravděpodobné, že na její další úpravu hned tak nedojde.

Přitvrzení silničního zákona se Němcům vůbec nelíbí, zvláště pak možnost ztráty řidičského průkazu za rychlou jízdu mimo obec. Proti novinkám se tak zvedla silná vlna odporu

Zdroje: Focus, Auto Bild

Petr Prokopec