Němci vyzkoušeli hodně jetou Škodu Rapid a popsali, jak se jeví po letech služby dnes

Rapid se nestal takovým prodejním hitem, jak automobilka doufala, o to zajímavější nabídku ale představuje jako ojetina. Hodně ojeté kusy koupíte i za méně než 130 tisíc a jeden z takových Němci vyzkoušeli.

0000026538 Škoda Rapid si na českém trhu nikdy nezískala takovou oblibu, v jakou automobilka doufala. Dáno to bylo do značné míry i tím, že kvalitou materiálů měla blízko spíše Fabii, zatímco cenově se blížila spíše Octaviu. Jakkoliv tedy vlastně splnila zadání, když vyplnila prostor mezi těmito dvěma bestsellery značky, prodejní očekávání úplně nenaplnila. I proto se značka s nástupcem v podobě Škody Scala vydala trochu jiným směrem a namísto liftbacku a polokombíku Spaceback tu máme spíše vcelku stylový hatchback.

Scala je zkrátka o poznání atraktivnější auto, nicméně jako novinka rozhodně nevyjde levně, a tak se též neprodává bůhvíjak skvěle. Rapid oproti tomu ani zdaleka není vozem, za kterým se ohlédne celá ulice. Ovšem jelikož již nějaký ten pátek ve výrobním programu mladoboleslavské automobilky nefiguruje (tedy alespoň na západ od ruských hranic), můžete jej jako ojetinu pořídit za částky, jaké i průměrný Čech zvládne nastřádat za pár měsíců.

O jakých sumách se tu bavíme? Záleží samozřejmě na tom, zda lovíte v cizině či na českém trhu, kde ceny poněkud ovlivňuje národní cítění. Nicméně u nás i v Německu můžete za zhruba 130 tisíc korun již Rapid pořídit, nicméně je třeba počítat s tím, že se jedná o exempláře, které za sebou mají již nějakých 200 tisíc kilometrů. Originální náhradní díly pak nepatří k nejlevnějším, vše ale může vyřešit poměrně květnatá nabídka z mimotovárních zdrojů.

Má tedy smysl o Škodě Rapid uvažovat? To se rozhodl zjistit německý Auto Bild, který otestoval právě jeden z nejlevnějších exemplářů na trhu s najetými 143 tisíci km, který za sebou měl čtyři roky služby. Konkrétně jím byl Spaceback osazený 1,6litrovým turbodieselem o výkonu 90 koní, který byl shledán jako uspokojivá pohonná jednotka. Z českého úhlu pohledu navíc převažují pozitiva, neboť našinec se prozatím nemusí zabývat otázkou zákazu vjezdu postarších naftových aut do center měst, třebaže motor spadá do aférou Dieselgate zasažené rodiny EA 189.

Z neduhů nám tu tedy zůstává pouze obhroublejší zvuk, se kterým dorazila nepříliš oslnivá jízdní dynamika. Stovka je na tachometru až po necelých 12 sekundách, přes 182 km/h se pak nedostanete. Na druhou stranu se však v rámci dlouhodobého průměru můžete dostat na nějaké 4 litry spotřeby, což rozhodně není k zahození. Stejně jako dostatek prostoru vpředu i vzadu či zavazadelník schopný pobrat až 1 490 litrů nákladu.

Tím se dostáváme ke kabině, kde budete muset s ohledem na cenu přikročit k řadě obětí na oltář komfortu. Klimatizace v testovaném voze chyběla zcela, mimo to Němci poukazují také na lacinost plastů obklopujících posádku ze všech stran. Aby toho pak nebylo málo, ukázala se být problémem ještě horší kvalita laku karoserie. Schopnost utáhnout až 1,2tunový přívěs ale naopak patří mezi klady.

Stav vozu byl na 143 tisíc ujetých km velmi dobrý, dle kontroly bezprostředně nehrozil žádný větší servisní zásah a exteriér i interiér vypadaly zachovale. Jistě na to měl vliv způsob užívání předchozím majitelem, Němci ale správně podotýkají, že existují auta, o která se můžete starat sebelépe a stejně rychle zajdou. A pak existují taková, o která naopak majitelé ani moc pečovat nemusí a stejně na nich léta nejsou znát. Rapid patří spíše k těm druhým.

Suma sumárum si Rapid odváží tři hvězdy z pěti možných, přičemž dle Němců by polokombíku více slušela 1,2litrová benzinová jednotka MPI se 75 koňmi. Dáno je to ale do značné míry jejich strachem z dalších omezení provozu starších dieselů, což se nás netýká, a tak zrovna po atmosférickém tříválci neradíme toužit. My bychom doporučili 1,2litrové turbo se 105 nebo 110 koňmi a šestistupňovou převodovkou - mezi komfortem, dynamikou, spotřebou a trvanlivostí (TSI v Rapidu už nemá potíže s rozvody) jde o dobrý kompromis.

Němci otestovali ojetou Škodu Rapid Spaceback, přičemž nadšeni byli hlavně z prostoru pro posádku a zavazadelníku. Z českého úhlu pohledu lze ovšem smazat i některé jejich obavy z dieselu pod kapotou. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

