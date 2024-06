Německé automobilky si vykopaly svůj vlastní hrob, přiznává zaměstnanec Mercedesu, jsou stále méně konkurenceschopné před 11 hodinami | Petr Prokopec

Pokud byste měli jmenovat jeden průmyslový obor, ve kterém si Evropa udržela světové prvenství, pak to byl ten automobilový, zejména německým automobilkám se museli donedávna všichni klanět. Šly ale samy proti sobě, své pozice ztratily a být má jen hůř.

V poslední době se ukázalo, že se zavedené automobilky čínských konkurentů zatím nemusí bát tak moc, jak se někdy traduje, Číňané mají dost problémů sami se sebou. To ale platí jen v Evropě, kde i výrobci úspěšní v Říši středu strádají víc, než čekali. Není ale pravdou, že by neuspěl žádný z nich, zejména pod taktovkou Číňanů znovuzrozené MG ukazuje, že pochopilo, po čem tu lidé touží. A tak jim nabídlo hlavně levná „normální” auta, která se i v Česku prodávají jako housky na krámě. Však i na kompaktní SUV MG ZS vám stačí pomalu stejná suma, jakou je třeba zaplatit za základní Škodu Fabia, to se pak úspěchu nelze divit.

Že je čínská hrozba skutečná, je ale vidět hlavně v její domovině, tedy v samotné Číně, na jasně největším automobilovém trhu světa. Ten pro automobilky jako Volkswagen po léta představoval zemi zaslíbenou, neboť do země se stamiliony lidí vilných po novém autě vtrhl s vozy, kterým lokální výrobci neuměli konkurovat. Právě to se ale začalo v posledních letech měnit, zejména pak s rozmachem elektrifikace. Domácí automobilky se prostě naučily dělat auta dobrá, naučily se je dělat vizuálně atraktivní a svébytná a s elektrickým pohonem se zbavily klíčové konkurenční nevýhody.

Udělat konkurenceschopné spalovací auto v pozici někoho, kdo je vyrábí pár let, je vedle molochů typu VW Group s dekádami zkušeností a skoro bezednou studnicí techniky dostupné k okamžitému nasazení prakticky nemožné. Ale když postavíte firmy na podobnou startovní čáru a necháte je všechny skoro od nuly začít s elektrickým pohonem? To razantně mění situaci. Němci a další zástupci automobilek z USA, Japonska a dalších zavedených zemí tomu mohly odporovat a namítat, že elektrický pohon není to pravé ořechové, že není možné jím obsloužit všechny automobilové potřeby apod. a trvat na zachování své konkurenční výhody. Ony ale udělaly pravý opak, vrhly se do elektromobility s cílem nabízet jen elektrické vozy během pár let v představě, že svou konkurenční výhodu přenesou i sem. Jenže masivně selhaly a jen si tím začaly kopat svůj vlastní hrob. A dobře to ví.

S odkazem na zaměstnance Mercedesu, který si nepřál být jmenován, o tom informuje německá edice Future Zone. Problém je v tom, že v boji o zákazníka elektrických aut Němci prohrávají na celé čáře, a to právě s Číňany, právě v Číně. Na trhu spalovacích aut jsou Němci pořád dominantní silou a zejména VW se pořád pere s BYD o pozici nejúspěšnější automobilové značky. Na poli elektromobilů ale paběrkuje s tržním podílem jen 2,4 procenta, BMW a Mercedes-Benz mají dokonce podíl méně než jedno procento. To je skoro nic.

Citovaný zaměstnanec Mercedesu odhaluje, že celý problém má pochopitelně více důvodů a některé mají historické kořeny. Čínou vynucovaná partnerství s lokálními výrobci za účelem vytvoření místních fabrik, ze kterých jedině mohla sjíždět auta zbavená dovozních cel, vedla k nechtěnému transferu technologií v jiných oblastech, který německé společnosti připravil o technologický náskok. Když se k tomu přidal onen tlak na elektromobilitu, bylo vymalováno a podle dotyčného je jen otázkou času, než se obdobný scénář bude opakovat jinde.

Mercedes podle něj udělal řadu nevratně chybných rozhodnutí a nejen on, ale všechny významné německé automobilky si takto „z dlouhodobého hlediska si vykopaly svůj vlastní hrob“. Teď už jsme totiž v další fázi, kdy Číňané netěží jen z jim nakloněných okolností, ale dokážou i daleko lépe reagovat na potřeby zákazníků. „My jsme lapeni v pasti všemožných regulací a procesů,“ dodává člověk z Mercedesu v podstatě totéž, co nedávno říkal bývalý manažer Audi.

Pikantní je, že Němci a zejména pak VW si nyní nemalé naděje s pro své další působení v Číně spojují se spoluprací s čínskými automobilkami, čímž se karta dokonale obrací. Už to nejsou Němci, od nichž se Číňané učí, jsou to dnes Číňané, kteří poskytují Němcům řešení, jaká v Německu nejsou schopni za stejné peníze nabídnout. To je dekadence par excellence.

Suma sumárum se tak naplňuje pomalu vše, před čím jsme roky varovali. Lidé totiž na elektromobilitu slyší pouze v souvislosti s nízkými cenami, které jsou schopné držet pouze čínské automobilky. Jinak požadují spalovací pohon, nad ním ovšem hlavně Němci postupně začali lámat hůl. Zakrátko tak nebudou mít co nabídnout ani na starém kontinentu, ani mimo něj. Tedy pokud se včas nechytnou za nos, ochotu k něčemu takovému ale některé německé firmy ani nenaznačují.

Elektromobily Mercedesu jsou propadák, nad spalovacími motory však automobilka začala dávno lámat hůl. Zrovna Mercedes se za nos chytil, otázka je, jestli ještě dokáže zabránit černým scénářům. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Future Zone

