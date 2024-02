Německé silnice jsou teď plné aut s velkými nápisy MILFS, oplzlý trend usedlé Němce dráždí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Miles Mobility, tiskové materiály, koláž Autoforum.cz

Je to něco, co k Německu pasuje asi jako nenávist ke Dni svatého Valentýna, a tak to pochopitelně způsobuje rozruch. Za vším ale ve výsledku nestojí ani skupina atraktivních matek, ani kontroverzní marketing, je to v podstatě jen příležitosti využívající vtípek.

Říká se, že není dobré a špatné reklamy, existovat má prostě jen reklama. Nejsme si jisti, zda lze toto rčení vztáhnout i na dnešní dobu, neboť tzv. cancel culture dokáže právě okolo negativní pozornosti vystavět kauzu, která vás může lidsky či profesně zničit. Ale dokud nedojde právě na to, bombardováni pozorností může zejména vašim obchodním aktivitám snad jen prospět.

Potvrdit by to mohla firma, o které jste dosud velmi pravděpodobně neslyšeli, Miles Mobility. Navzdory anglickému označení je to společnost provozující službu na sdílení aut v Německu, jejíž obchodní model - jak už označení firmy naznačuje - je postaven okolo toho, že vždy platíte jen za to, co s půjčeným autem najedete, nikoli za to, jak dlouho ho máte půjčené. A protože jde o jednu ze společností, která své jméno stylizuje kapitálkami, tedy MILES, asi už tušíte, co se v Německu přihodilo.

Jak informují rozličná německá média, zejména v Berlíně, kde je firma nejaktivnější, ale i na řadě jiných míst Německa se nám rozmohl takový nešvar. Lidé si všimli, že stačí jen lehce upravit stylizované označení MILES a z písmene E odstranit spodní část jeho „vidličky”. A na autech se najednou objeví nápis MILFS. Připusťme, že je to vtipné, spoustu konzervativně uvažujících Němců to ale značně popouzí.

Přesný význam této zkratky, kterou proslavil jeden americký film s oplzlým jménem, je podobně oplzlý, ale jako gentlemani se podržíme vysvětlení, že značí obvykle starší dámu, se kterou byste rádi strávili pár příjemných chvil. Představa služby, která by takové ženy rozvážela po Německu, popř. by si ji samy podobné dámy zřídily pro uspokojování svých vlastních potřeb, zní jistě úsměvně. Ale nic takového pochopitelně neexistuje, je to jen vtípek. A u MILES se moc nebaví.

I když je to pro firmu nakonec dobrý marketing, v oficiálním vyjádření k celé věci nadšeně opravdu nepůsobí. Společnost provozu 21 tisíc vozů v 15 německých městech a stávají se stále častěji předmětem vandalismu. Citlivá úprava nálepky by asi nevadila, jenže tak to obvykle neprobíhá - mluvčí firmy Nora Goette, mimochodem žena, upřesňuje, co se děje.

„Nevysílá to signál, se kterým bychom chtěli být spojování,” stojí v její reakci na náš dotaz k celé záležitosti. „Nikdo nechce být předmětem výsměchu. Dotýká se to nejen nás, ale i našich zákazníků. A ve výsledku to znamená dodatečné náklady - obnova původního označení není až takový problém, ale odstranění části loga nezřídka způsobuje škody na laku, což činí opravy obzvlášť drahými,” pokračuje nepobaveně. Na dotaz zda se daří tento trend zastavit, reaguje též negativně - pár vandalů prý bylo chyceno při činu, většina ale unikla pozornosti kohokoli.

Přeberte si tuto kauzu, jak chcete. Pokud ale v Německu uvidíte auto s velkým nápisem MILFS, opravdu nečekejte nic jiného než vůz půjčovny MILES s pozměněným logem.

Takhle by měla vypadat auta z flotily firmy Miles Mobility v Německu, pravidlo to ale stále častěji není, jak můžete vidět níže, Foto: Miles Mobility, tiskové materiály

Petr Miler

