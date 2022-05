Neznámý vrchol evoluce „stodvacítky” nikdo nechce, vzácná Škoda 135 GL je už přes rok na ocet včera | Petr Miler

/ Foto: Dresdner Klassiker Handel, publikováno se souhlasem

Musíte být docela znalí historie československé resp. české automobilky, abyste věděli, že Škoda 135 nemusí být jen Favorit. A musíte mít štěstí, abyste si tento vůz postavený na samém sklonku éry typu 742 mohli koupit. Jeden stojí v Německu, zájem o něj je ale nulový.

Člověk nemusí být až tak starý, aby pamatoval éru komunistických Škod 742, ostatně něčím docela běžným byly na českých silnicích ještě před nějakými 20 léty. Pokud je vám alespoň mezi 30 a 40 roky, je skoro nemožné, abyste je nepoznali alespoň jako děti coby spolujezdci. Tyto vozy má většina lidí zafixované jako modely 120 L, protože právě ty byly těmi nejtypičtějšími, rovnější mezi rovnými nebo váženější zahraniční zákazníci si ale mohli dopřát i o dost víc.

Že tu od poloviny 80. let byl model 130 s motorem 1,3 o výkonu 43 kW (58 koní), ještě dost lidí zaznamenalo, na samém sklonku éry těchto vozů ale přišlo něco ještě zajímavějšího - modely 135 a 136. Zejména ten druhý si znalejší ještě spojí s kupé Rapid, Škody 135 a 136 ve vrcholné výbavě GL se ale dělaly i jako sedany. A zahlédnout nějaký v ČR bylo a je skoro nemožné.

Tahle auta mířila primárně na export a byla opravdu tím nejlepším, co tehdy (ne)šlo koupit. Technicky to byl Rapid, což znamenalo motor do značné míry shodný s tím, který později poháněl i Škodu Favorit. A už ten dělal z vozu o dost jiné auto - jemnější a tišší chod, osmikanálová hlava válců usnadňující mimo jiné studené starty či možnost používání bezolovnatého benzinu (u verze 135) posouvaly Škodu 742 o třídu výš.

Znovu 58koňový motor v tom ale nebyl sám - víceprvková zadní náprava (s dvojicí vlečených ramen navíc) ponechávala vozu více stability za všech okolností, pětistupňová převodovka dovolovala vozu relativně tiše a úsporně cestovat i v nějakých 150 km/h, o tom jste si mohli ve stodvacítce nechat jen zdát. A interiér? To byla také jiná kapitola. Znovu vnitřek téměř zcela z Rapidu, jiná palubka, volant, řadička, výplně dveří, spousta věcí z měkčených plastů... To vše činilo z verze 135 o dost zajímavější volbu.

Samozřejmě, západ byl jinde, ale i tam se našli lidé, kteří si jeden z těchto posledních výkřiků evoluce Škody 1000 MB (tak to ve své podstatě bylo) koupili. Vidět nějaký v prodeji, zvlášť v pěkném stavu, je skoro nemožné, na vlastní oči jsem v životě zahlédl snad dvě auta. Jedna ze vzácných 135 GL je ale na prodej u specialisty na klasická auta v německých Drážďanech, nedá se ale říci, že by s ní prodejce udělal terno.

Poprvé jsme si ji všimli už zkraje loňského roku, dnes, v květnu 2022 je ale pořád k dispozici. Těžko říci, proč si nenašla kupce, pro sběratele starých škodovek to musí být jeden ze svatých grálů sklonku komunistické éry, auto, které může dodnes přežívat snadno v pár desítkách či nanejvýš stovkách exemplářů po celém světě. Možná je problém v tom, že nejde o žádnou voňavku z dědovy garáže, není to ani dokonale originální vůz, ale „jen” málo jetý stroj s 98 tisíci km po jisté renovaci. Vypadá pěkně, ale prostě ne perfektně, jakkoli koroze se mu prý téměř zcela vyhýbá.

Možná je problémem cena. Je sice hezké mít doma vzácný pohled zpět na to, jsme za komunismu mít nemohli a jiní ano, skvělé auto už ani ale ani zmíněné poslední impulsy ze Škody 135 GL neudělaly. A 10 500 euro, tedy asi 258 tisíc Kč? To prostě není málo peněz. Asi má zkrátka takovou hodnotu pro málokoho, však pro většinu lidí to stejně bude jednou pro vždy „stodvacítka”...

Škoda 135 skutečně nemusí být Favorit, byl to i typ 742 v jedné ze svých nejmodernějších verzí. Jedna z těchto vesměs exportních vzácností je už přes rok na prodej v Drážďanech, nekoupil ji nikdo. Foto: Dresdner Klassiker Handel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

