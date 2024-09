Nicolas Cage si koupil neobvyklý ostrý kombík s 564 koňmi a manuální převodovkou. Teď se prodal dráž, než kolik kdysi stál nový včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Není to auto, které byste si automaticky spojili s hollywoodskými hvězdami první velikosti, zrovna Cage ale měl na auta vždy dobrý vkus. Tento ostrý Cadillac po něm zbyl, nyní se prodal za velmi slušné peníze.

Nicolas Cage měl svého času nakročeno k tomu, aby se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. Na kontě měl Oscara i řadu nominací na další ceny. A uznáván byl také jako akční hvězda, což obvykle není žánr, který si spojíte s nejlepšími herci v oboru. Mimo to se mohl pochlubit velmi slavným strýcem, kterým není nikdo jiný než Francis Ford Coppola. Není tak divu, že Cage pobíral ročně mnohamilionové gáže. Jenže během sporu s jeho obchodním poradcem Samuelem J. Levinem vyšlo najevo, že herec také umí svůj bankovní účet řádně podojit. Jen za rok 2007 si pořídil 3 vily a 22 aut, a to včetně devíti Rolls-Royců.

Tento životní styl nakonec vyústil ve velké dluhy a navazující potíže. Cage proto začal brát jednu roli za druhou, přičemž jak následně přiznal, hlavní motivací byly finance. Předloni však uvedl, že se mu povedlo veškeré dluhy splatit, a proto ve svých dalších rolích již může být vybíravější. Momentálně září v hororu Longlegs, pročež si nejspíše skutečně již může dovolit upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Bude tak ještě zajímavé sledovat, čeho se od šedesátiletého herce v nejbližší budoucnosti dočkáme.

My se ale pro tuto chvíli zaměříme na jeho vášeň pro automobily. I když má přitom Cage většina lidí spojeného s Fordem Mustang Shelby GT500, který byl hvězdou snímku 60 sekund, ve skutečném životě herec propadl spíše evropským klasikám. Ostatně z oněch devíti Rolls-Royců většina byla vyrobena před mnoha dekádami. Stejně jako řada jeho Ferrari, Porsche či Bugatti. Mimo to ovšem herec neměl problém také s moderní produkcí, pokud byla dostatečně zajímavá.

Tím se dostáváme ke Cadillacu CTS druhé generace, který byl světu představen v roce 2008. Na rozdíl od první a třetí iterace americká automobilka tehdy nepřišla pouze se sedanem, nýbrž zákazníkům nabídla také kupé. A o rok později i kombík. Všechny karosářské verze pak bylo možné pořídit i ve sportovním provedení, a to pod označením CTS-V. Jejich pohon dostal na starosti 6,2litrový kompresorem přeplňovaný osmiválec, který produkoval tehdy extrémních a dnes pořád velmi sympatických 564 koní.

Již spojení praktické karoserie a takového výkonu je nadmíru zajímavé, Cage nicméně vůz povýšil ještě o řád výše tím, že nesáhnul po automatické převodovce, nýbrž po manuální. Jako takový dostal CTS-V Wagon od americké agentury EPA nálepku nejméně úsporného kombíku v prodeji ve Státech, což možná i vysvětluje, proč vzniklo jen 514 aut párujících „batoh“ na zádi, manuál a motor V8. Dá se navíc předpokládat, že slavného majitele měl jediný, tohle prostě není obvyklé auto „A-listerů”.

V souladu s tím není překvapivé, že se tento kombík neprodal zrovna levně. Výsledkem jeho dražby se chlubí aukční firma Bring A Trailer, která cenu auta vyšroubovala až na 76 tisíc dolarů, tedy asi 1,72 milionu Kč. To je vyšší cena, než jakou Cage v roce 2013 zaplatil za tohle auto jako za nové (71 065 USD), přičemž CTS je vůz, který jinak cenu jen rychle ztrácí. Vysoké sumě zaplacené novým majitelem pak jistě nahrává i to, že stroj uvnitř čalouněný černou kůží kombinovanou s Alcantarou stejného odstínu najel za 11 let na světě jen 30 tisíc mil, tedy něco málo (48 270 km).

Tímto 564koňovým kombíkem s ručním řazením svého času jezdil Nicolase Cage. Hlavně jeho jméno v pozici prvního majitele činí tento vůz tak drahým i s 11 léty na krku. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.