Nizozemci změřili vliv teploty na dojezd elektrického VW ID.3, už 7 stupňů dělá obrovský rozdíl před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Česko se dnes probudilo do velmi mrazivého rána, kdy teploty klesly až k -10 stupňům Celsia. Takové počasí v Nizozemsku prakticky neznají, i tamní zimní teploty kolem nuly ale stačí k tomu, aby z udávaného dojezdu elektrického VW ID.3 nezbylo mnoho.

Po relativně vlažném minulém týdnu teploty v České republice opět klesají až pod bod mrazu. Znamená to, že po ránu můžete počítat s poněkud vyšší spotřebou vašeho auta, ať už jeho kola roztáčí jakýkoliv pohon. Nicméně v případě spalovacích aut není rozdíl mezi žíznivostí v létě a zimě až takový, jako je tomu u elektromobilů. Zmínili jsme to už několikrát a znovu to zazní i dnes. Nejde přitom jen o výplod naší fantazie, máme tu těžko zpochybnitelná data z jednoho z evropských elektrických rájů, kterým Nizozemsko nepochybně je.

Tamní magazín Autoweek se zaměřil na spotřebu Volkswagenu ID.3 disponujícím bateriemi o kapacitě 58 kWh. Právě tento paket byl totiž vůbec prvním, který Němci začali u své elektrické naděje nabízet, a to již na podzim roku 2020. Díky tomu mají první prodané vozy za sebou již více než rok provozu v reálném světě, přičemž v letních měsících při teplotách okolo 21 stupňů Celsia dosahovala spotřeba tohoto auta testovaného kolegy v průměru 15,7 kWh na 100 kilometrů. Dojezd na nabití se tak pohyboval okolo 370 km.

ID.3 se tím dostával na dohled výrobcem udávané hodnotě, která na základě normovaného cyklu WLTP činí 420 km. Vůbec bychom se tak nedivili, kdyby to fanoušci elektromobilů brali jako dobrou zprávu, je ovšem třeba připomenout, že se bavíme o autě za 1 171 900 Kč s dojezdem, který nepokryje ani cestu z Prahy do Brna a zpět. Za takovou sumu můžete třeba dvě Škody Octavia, které se zpáteční cestou mezi oběma metropolemi nebudou mít problém ani dvakrát po sobě. A po pěti minutách u čerpací stanice si klidně střihnou další.

O to ale dnes nejde, Nizozemci se nově snažili na dojezd ID.3 pohlédnout poněkud obšírněji. A tak ten dosažený při počasí, které je k elektromobilům nejvstřícnější (nemusí využívat svou energii ani k chlazení, ani k topení), srovnali s tím, kterého lze dosáhnout za poněkud méně přívětivých podmínek. A s těmi se pozitivní pocity rychle vytrácí.

Stačilo totiž, aby v Nizozemsku klesly teploty na 14 stupňů Celsia, tedy o jen 7 stupňů Celsia níže, a dojezd se rázem scvrknul na 320 km. S příchodem teplot okolo nuly se ale i toto číslo najednou zdálo vysoké, v tu chvíli dojezd činil už jen 250 km a spotřeba se logicky přehoupla přes 20 kWh na 100 km. To je obrovský rozdíl vzhledem k pouze 22stupňovému rozptylu teplot a jen topení za tím nestojí. Kromě kabiny totiž vůz musí v optimální kondici udržovat i paket baterií.

Je navíc třeba dodat, že se pořád bavíme o předpisové jízdě bez jakýchkoli rychlostních výstřelků, to bychom se dostali ještě k podstatně nižším číslům. A není to tak, že by tomu tak bylo u jediného auta. Kolegové pro jistotu zhodnotili i data čtenářů, která jsou prakticky totožná. V zimě se dojezd 30 různých aut pohyboval mezi 240 až 260 kilometry, v létě pak mezi 300 a 340 kilometry. Tedy ještě níže než ten jejich, bavíme se snadno o 100kilometrovém rozdílu daném jen počasím.

Baterie současných elektromobilů mají zkrátka příliš malou kapacitu a příliš dlouho se dobíjí na to, aby tato auta byla s to nahradit současné spalovací vozy - rozdíl v použitelnosti není drobný, ale naprosto propastný. A to znovu musíme připomenout, o kolik jsou dražší. Tohle jako jediné přijatelné řešení osobní mobility už za pár let? Ani omylem, jinak to nelze hodnotit.

ID.3 s bateriemi o kapacitě 58 kWh u nás vychází na necelých 1,2 milionu korun. Za to nemůžete ani létě počítat s dojezdem, který by vám vystačil na zpáteční cestu z Prahy do Brna. V zimě pak může být problém zvládnout s trochou ježdění po městě i přesun jediným směrem. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autoweek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.