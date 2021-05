Nová neobvyklá autopůjčovna dovoluje užít si aut, o nichž v dobách ČSSR mnozí jen snili před 6 hodinami | Petr Prokopec

Sázka na nostalgii většinou končí úspěchem a něco nám říká, že nejinak tomu bude i v tomto případě. Firma nabízí k půjčení Nivu či různé žigulíky, kterým kdysi Finsku fandili podobně jako Čechoslováci.

Finsko-ruské vztahy nebyly vždy dobré. V období druhé světové války probíhal mezi oběma zeměmi konflikt, který nakonec až v roce 1947 vyřešil Pařížský mír. A jelikož Finsko bylo podporováno nacistickým Německem, muselo přistoupit k nuceným reparacím. Ze zemědělské země se tak začala stávat spíše průmyslová, jak si přál tehdejší Sovětský svaz. Ten přitom ve Finsku viděl svého významného obchodního partnera, kterého zásoboval všemožným zbožím - mimo jiné i automobily.

Stejně jako Česká republika je tak i Finsko jednou ze zemí, kde kvete nostalgická láska ke starým Ladám. Zejména v 70. a 80. letech se jich prodávalo okolo deseti tisíc kusů ročně, načež jste je na tamních silnicích mohli potkávat poměrně často. Od té doby však výrazně zapracoval nejen zub času, ale hlavně koroze. Vozy ruské automobilky jsou tedy aktuálně ve Finsku spíše raritou, což znovu odpovídá vývoji, jakým prošly tuzemské luhy a háje. Takový stav přitom nabízí zajímavé příležitosti.

Onu nostalgii se rozhodl na maximum zúročit Hannu Laurikainen, který si založil společnost Siperian Hummeri Oy. Přitom si více než pohrál se slovíčky, neboť daný název lze z finštiny přeložit jako Sibiřský humr. Nicméně zároveň může jít i o Sibiřský Hummer. Tím je přitom odkázáno na Ladu Niva, která je podle Laurikainena jistým ekvivalentem amerického off-roadu. Tento vůz si přitom můžete od finského nadšence půjčit, stejně jako další modely značky Lada.

Laurikainen má prozatím flotilu 10 aut, které nakoupil v pobaltí a z nichž osm je zákazníkům k dispozici. Každý vůz dostal své jméno, přičemž oním Sibiřským humrem je samozřejmě Niva, a to v béžové barvě. Kromě toho si ovšem můžete půjčit i zelený kousek známý jako Šéf. Zbytek flotily pak tvoří různé verze žigulíků, z nichž třeba černý VAZ-2106 byl pojmenován Ministr. Majitel neobvyklé půjčovny nicméně počítá i s budoucím nákupem modernějších modelů.

Zájem přitom dosud nebyl zrovna enormní, to však může mít mnohé společné s koronavirou pandemií. Laurikainen navíc spoléhá na onu nostalgii, která je zjevně ve Finech zakořeněná tak jako v Češích. I když se tedy řada lidí vyšplhala v „potravním řetězci” opravdu vysoko, na doby minulé nezapomíná, však jde o auta, o kterých kdysi mnozí mohli jen snít. To jen dokládá majitel luxusního Mercedesu, který si vypůjčil právě onoho Ministra, a to se slovy, že jede vyjednávat obchod.

„Vždy jsem sledoval různé obchodní nápady, přičemž některé byly možná až příliš kreativní. Ovšem mě vždy bavily inovace a podnikání,“ říká k neobvyklé autopůjčovně Laurikainen. Zdá se, že cestování po Evropě bude brzy zase relativně normálně možné, a tak služeb této autopůjčovny můžete využít i vy. A nebo podobnou myšlenku realizovat i v Česku, přičemž se nemusíte specializovat jen na Lady. Moci se třeba znovu projet v UAZu, by nejspíše uvítala řada lidí, kteří kdysi měli vojenskou službu povinnou.

