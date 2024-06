Nová Škoda Superb v testu ohromila Němce víc než domácí VW Passat, chválí ji hlavně kvůli motorům TDI před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jsou to tentokrát auta nejen vycházející ze stejného základu, ale rovnou jakási dvouvaječná dvojčata. Němci by se tedy měli mít tendenci tíhnout k domácímu zboží, ale netíhnou - Superb je levnější, pohlednější i inovativnější.

Po dlouhá léta byl Volkswagen Passat vedle modelu Golf domácí modlou, poslední generaci ale Němci nejlepší možnou známku v testu neudělili. Místo toho kombík odešel s dvojkou, přičemž kritika mířila hlavně k poměru hodnoty a ceny. Nyní si kolegové z Auto Bildu vzali na paškál Škodu Superb, tedy v podstatě dvojče Passatu, neboť vývoj obou vozů měla na povel mladoboleslavská automobilka. Té vedení koncernu VW dovolilo, aby se - dost možná naposledy - vrátila jak s liftbackem, tak s kombíkem. Passat oproti tomu dorazil už jen v praktičtější verzi.

Němci zmiňují, že jak německé kombi, tak i Superb jsou velmi dobrou alternativou k SUV. Je to nicméně český zástupce, který je levnější, a to bez ohledu na zvolenou karosářskou verzi. Design Škody je podle nich nezaměnitelný, s čímž by asi nesouhlasil Niels van Roij, od Němců ale prostě získává víc bodů. Nejde však pouze o exteriér, nýbrž také o vzhled a pocity z interiéru. V tomto ohledu Superb boduje hlavně ovladači Smart Dials, které trůní na středové konzoli, mají integrovaný displej a lze je využít k řadě funkcí, nejen k nastavení teploty klimatizace či k vyhřívání či chlazení sedadel.

Pomalu jedinou kritiku si tak Superb odnáší za některé zvolené materiály, třeba ony Smart Dials by více zapůsobily, pokud by byly z kovu a nikoliv z plastu. To je však asi totéž, jako požadovat, aby vrcholek desetipatrového dortu zdobilo 15 třešní a nikoli 13. Ano, jistě by tomu tak mohlo být, jenže bez růstu cen by to asi nešlo. Stejně tak ovšem oněch třešní mohlo být pouze jedenáct, přičemž cena by zůstala tam, kde je nyní. I kolegové tak vlastně uznávají, že jejich stesk je do jisté míry rozmařilý.

My pro změnu za zcela nesmyslný můžeme brát jejich pláč po větší míře elektrifikace, jakou vyžadovali i v případě Passatu. Když se totiž zadíváme na letošní tuzemské prodeje, jasně zjistíme, že Superb má na kontě 2 291 dieselových, 456 benzinových a pouze 72 plug-in hybridních registrací. Je tedy jasně patrné, po čem klientela skutečně touží. A není tomu pouze u nás, ale i v Německu, kde se Superb vedle Passatu stal nadmíru oblíbeným služebním vozem. A jako takový zkrátka musí jezdit levně a daleko, i v Německu tak prodejně vládnou dieselové verze.

Kolegové vyzkoušeli sedan se základním TDI (150 koní), stejně jako kombík s luxusní výbavou Laurin a Klement, pohonem všech kol a dvoulitrovým turbodieselem naladěným na 193 koní. Chválu zmiňují v obou případech, v tom prvním hlavně v souvislosti se spotřebou (pod 6 l/100 km) a dojezdem (přes 1 000 km), ve druhém je pak vyzdvihováno ticho v kabině a komfort od podvozku, byť 18palcová kola obouvající pneumatiky s 45procentním profilem již nějaké ty nerovnosti k vašemu pozadí propustí.

Známku si pak sice Superb z prvního stručnějšího testu zatím neodnáší, nicméně když si uvědomíme, že je stejně velký jako Passat, ovšem ve srovnání s tím získává více bodů v oblasti ceny, exteriéru a kabiny. Pokud by tedy kolegové s vlastními penězi dorazili do showroomů Škody a VW, kupní smlouvu by uzavřeli v těch prvních. Větší políček tedy snad domácímu týmu ani nemohli udělit. Na srovnávací test obou aut jsme tedy velmi zvědavi, i když aktuálně se zdá, že k němu z „politických důvodů” raději ani nedojde.

Je jedno, zda jde o liftback či kombík, Němci jsou z nového Superbu ohromeni víc než ze spřízněného domácího Passatu. I proto, že zástupce Volkswagenu je dražší a méně líbivý. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.