Moderní Alfy Romeo možná konečně vydrží. Tato zvládla zápřah, o kterém se italským autům obvykle jen zdá včera | Petr Miler

/ Foto: Haverkamp Automobielen, publikováno se souhlasem

Nejsme „rasisté” a nemáme rádi předsudky, s italskými auty jsme si ale užili své. A zkazky o jejich nespolehlivosti a netrvanlivosti nemůžeme označit za pouhé mýty. Nebo jde o minulost? Tento vůz ukazuje, že Ital vydržet může. A to se s ním zjevně nikdo nemazal.

Že italská auta neplatí za spolehlivá a trvanlivá, tuší i lidé, kteří se o automobily nijak zvlášť nezajímají. Situace zašla až tak daleko, že třeba Němci zkratku FIAT vysvětlují jako Fehler In Allen Teilen, tedy chyba v každém dílu. Nechme nyní stranou, jak moc je to mýtus a jak moc je na tom pravdy, i když podle našich zkušeností to pověra prostě není. Faktem ale je, že minimálně jedna věc o trvanlivosti italských aut nesvědčí - málokdo s nimi najíždí vysoké porce kilometrů.

V inzerci není problém najít spoustu aut od Audi, přes škodovky až po Volva, která mají najeto mezi 500 tisíci až 1 milionem kilometrů. Některých je více, jiných méně, zejména francouzská a italská auta s vysokými nájezdy jsou skoro neexistující věc, což působí dojmem, že se rozpadnou dřív, než k tak vysokým metám dorazí. V minulosti jsme vám ukazovali třeba Fiat Multipla s 610 tisíc kilometry jako něco naprosto raritního a auto vypadalo podle toho - bylo prakticky na odpis. Dnes vám ukážeme něco docela jiného.

Jde o Alfu Romeo, tedy také italské auto, konkrétně stále aktuální model Giulia. Nejde o žádný historický model, který by měl šanci najet miliony kilometrů za 50 let, jde o moderní reprezentativní sedan určený i na dlouhé cestování, čemuž nahrávají také dieselové motory pod kapotou. Leckdo by tedy mohl čekat, že s ním mnozí budou najíždět statisíce kilometrů jako nic, ale to se neděje. I když se tato Giulia (s kódovým označením 952) prodává už přes 8 let, v Evropě v prodeji nenajdete obvykle ani jedno auto, které by mělo najeto přes 300 tisíc km. A i těch s nájezdem přes 200 tisíc km jsou obvykle jednotky. Teď se ale objevilo v nabídce tohle.

Ne, neujelo skoro milion km za 8 let, což by jinak klidně mohlo, i takové extrémy už jsme viděli. Tento kousek zvládl za skoro stejnou dobu 397 138 km, což německé taxikáře ze židle nezvedne, ale majitele italských aut skoro jistě ano. Vůz je starý 7 let a 10 měsíců, bavíme se tedy o nájezdu okolo 51 tisíc km ročně, což není žádný uragán, ale také to není nic. A skoro 8 let v kuse? To už se na tachometru pozná. Podle pověr to italská auta nesvedou už proto, že prý tráví většinu času v servisu. A podle jiných Giulií v prodeji to tak snad i vypadá, tahle ale ukazuje jinou tvář.

Na Alfu je to až trochu surreálně působící porce a je pozoruhodné, že auto vypadá hlavně uvnitř velice dobře. Trochu pomačkaná kůže na sedadle řidiče, sem tam nějaká „vyleštěná” místa, ale nic dramatického. Říci někdo, že má tento vůz na tachometru polovinu, snad bychom mu i měli tendenci věřit. Atraktivitu vozu krom čísla na tachometru kazí už jen rozličná vnější poškození - s touhle Alfou se nikdo moc nemazlil a sem tam ji o něco opřel. Technicky ale musí být fit, k čemuž jí dopomohl i velmi pravidelný servis. Třeba Italům stačí dopřát prvotřídní péči a vydrží...

Že jde o verzi se 180koňovým dieselem 2,2 JTD, nepřekvapí, že je motor spojen s manuální převodovkou, to už může. Pokud byste se auta chtěli ujmout, k dispozici je za pouhých 7 945 Eur, tedy asi 198 tisíc Kč, což z něj dělá vůbec nejlevnější nebouranou Giulii 952 v prodeji. Jestli je to zajímavá koupě, nevíme, ale pozoruhodná, svým způsobem raritní nabídka je to každopádně. Podívejte se na tohle auto sami.

Alfa Romeo Giulia s nájezdem skoro 400 tisíc km zjevně existuje. A přežila víc než jen to. Foto: Haverkamp Automobielen, publikováno se souhlasem

Zdroj: Haverkamp Automobielen@Mobile.de

Petr Miler

