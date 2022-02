Nové nejrychlejší SUV není první rodinné superauto Astonu, luxusní předchůdce stojí překvapivě málo před 4 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí už si ani nevzpomene, že něco takového vzniklo, nikdy to nebyl prodejní hit. O zajímavé auto ale šlo nepochybně a vzhledem k jeho exkluzivitě, dynamice, luxusu a obvyklé kondici nestojí vůbec tolik, kolik by jeden čekal.

Aston Martin tento týden odhalil model DBX707 coby nejnovější pokus o rodinné superauto. Je to vzhledem k aktuálním náladám nepřekvapivě SUV a byť jeho dynamika definovaná stovkou za 3,2 sekundy a maximálkou 310 km/h není vůbec marná, spousta lidí o něm nebude uvažovat ani na chvíli. Je to zkrátka SUV, velké a těžké auto, jehož jízdní projev bude trpět už proto.

Pokud ovšem chcete vůz srovnatelné úrovně se čtveřicí dveří, který není SUV, na dnešním trhu toho moc na výběr nemáte. Škrtneme-li si dynamicky sice mimořádná, ale prestiží nesrovnatelná auta jako BMW M5 nebo Mercedes-AMG E63 S, uvažovat můžete snad leda o Porsche Panamera, které zaškrtává všechna správná políčka. U Astonu Martin dnes s takovým požadavkem nepochodíte, ještě před pár léty byste ale pochodili.

Britové totiž poměrně dlouho nabízeli krásný, výjimečný, luxusní a velmi rychlý stroj klasického ražení. Nebyl prodejně nejúspěšnější, protože na trh se dostal v době, kdy zákazníci začali i v luxusním segmentu toužit právě po SUV, to mu ale na výjimečnosti neubírá. Ještě před sedmi léty se mezi nejrychlejšími vozy svého druhu zařadil s 327 km/h na druhé místo a před pěti se jeho novější verze dokonce nakrátko vrátila na absolutní vrchol žebříčku s 338 km/h maximálky. Řeč je pochopitelně o Astonu Martin Rapide, sedanu či spíše liftbacku tak mimořádném, že většina z nás ani nepomýšlí na to, že jej mohla řídit. Natož pak vlastnit.

Tyto myšlenky nejsou neopodstatněné. Základní verze startovala svého času v přepočtu na 5 milionech Kč a existovalo tak jen pár aut s tříprostorovou karoserií, která by byla dražší. Jenže to byla cena nového vozu, kterou příplatky a další speciality snadno poslal ještě o pár milionů výš. Jako ojetina si nicméně Rapide ceny drží tak bídně, jak se prodával - i když se jedná o vozy staré nanejvýš okolo 10 let, se kterými lidé většinou najezdili jen desítky tisíc km, stojí snadno pětinu své původní ceny. A to je překvapivě málo.

Pravda, tyto starší verze nejsou tak rychlé, s 476 koňmi šestilitrového dvanáctiválce pod kapotou jsou ale zároveň všechno jen ne pomalé. Zájem o ně na trhu ojetin musí být extrémně malý, protože ceny nejlevnějších kusů začínají v Evropě už okolo 1,3 milionu Kč a v USA jsou ještě níže.

Kus, na který se díváte níže, není tím nejlevnějším, vybrali jsme už hezčí a zachovalejší exemplář z roku 2010, který nabízí dealer ve Vídni. Je tedy starý necelých 12 let a na tachometru má 77 tisíc km, což nelze označit za velkou porci. Na pohled vypadá podle toho všeho - prakticky dokonale, jako zánovní vůz. Přesto jde pořídit v přepočtu za 1,6 milionu Kč, což je podle nás lákavá nabídka. A kdyby vám to bylo moc, dá se sáhnout i po levnějších kusech či exemplářích s odpočtem DPH, to pak cena klesá i pod 1,25 milionu Kč bez daně.

Samozřejmě tím nechceme říci, že by cifry okolo jeden a čtvrt milionu byly nízké, ale ruku na srdce - čekali byste, že stále vyráběný model Astonu ze špičky jeho nabídky bude dnes k mání za cenu, za kterou nepořídíte ani nejlepší modely Škody? Natož pak eMková BMW či cokoli opravdu rychlého a alespoň trochu prestižního? Když navíc přihodíte 100 nebo 200 tisíc, dostanete se už i k výkonnějším verzím z pozdějších let výroby.

Proto jsme chtěli na tento vůz zavzpomínat, nový DBX707 nám jej připomněl. Pokud byste toužili po rodinném superautě, vezměte Rapide do úvahy - na výjimečnější vůz v tomto segmentu narazíte jen zřídka. A když o tom někomu budete vyprávět, závistivci si alespoň na chvíli budou myslet, že řídíte trochu jiný Rapid a nebudou vám třeba tolik komplikovat život.

Foto: Frey Luxury Cars, publikováno se souhlasem

