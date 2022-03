Nový nejdelší visutý most světa nestojí v Číně, cestu dlouhou hodinu a půl zkracuje na 6 minut před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Daelim, tiskové materiály

Fascinující stavba se na první pohled nemusí zdát zase tak velká, platí to ale jen do chvíle, než vám jiné objekty nastaví měřítka. Detailní pohledy ukazují, že auta na tomto monstru vypadají jako mravenci, jen jeho prostřední část měří přes 2 kilometry.

Na nové rekordy spojené s dopravními stavbami všeho druhu jsme v posledních dekádách byli zvyklí hlavně z Číny, té ale jako by nyní docházel dech. Nedávno jsme vám ukázali nový nejvyšší most světa, který stojí v Indii. A dnes vám pro změnu ukážeme nový nejdelší visutý most světa, jenž pro změnu otevřeli v Turecku.

Na první pohled nemusí na původních vizualizacích ani aktuálních fotkách vypadat až tak dramaticky, to je ale jen tím, že je zabírán z pořádné dálky. Když se podíváte detailněji na jeho mostovku, uvidíte šest jízdních pruhů ještě s širokým předělem mezi nimi, které se táhnou skoro nekonečně daleko. Ony totiž také skoro nekonečně daleko vedou.

Říká si 1915 Canakkale a je pojmenován podle stejně nazvaného města na severozápadě země a slavné vítězné bitvy námořnictva turecké armády během první světové války. O jeho stavbu se postaraly jihokorejské firmy Daelim a SK E&C s rozpočtem více jak 62 miliard Kč, které daly za vznik skutečně monstróznímu mostu o délce 4,6 km s pylony vysokými 318 metrů. Spojuje města Gelibolu a Lapseki přes úžinu Dardanely a cestu dosud trvající asi 1,5 hodiny zkracuje na pouhých 6 minut.

Jeho cena je ohromná, Turci ale říkají, že každý rok ušetří přes 10 miliard Kč na marně spáleném palivu při přesunu alternativními cestami. A nepochybují o ekonomickém přínosu pro celou oblast. U otevření mostu byl přítomen sám prezident Erdogan, který neopomněl zdůraznit klíčovou přednost celé stavby - je nejdelší svého druhu na celém světě, když jen délka segmentu mezi pylony přesahuje 2 kilometry. To je snad i odvážné.

Podívejte se na něj nejen na fotkách, ale i na videu, je to pozoruhodná stavba. Turci ji považují i za symbol přetrvávajícího spojenectví východu a západu. Neboť představy o něm jinak v současné době kvůli konfliktu na Ukrajině dostávají poněkud na frak. Nový most situaci asi nezmění, zajímavý je ale rozhodně.

Nový nejdelší visutý most světa se nachází v Turecku, jen mezi pylony má segment dlouhý přes 2 kilometry. Foto: Daelim, tiskové materiály

Zdroj: AP

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.