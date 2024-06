Obchodníci se pokouší prodat odepsaná BMW vytažená z lodi zapálené elektromobily, automobilka tomu chce zabránit včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kustwacht Nederland, CC0 Public Domain

Loňský mocně medializovaný požár lodi Fremantle Highway má zajímavou dohru. Obchodníci totiž od pojišťovny koupili 260 aut vytažených z lodi bez zřetelného poškozeníe, které nyní chtějí poslat dál. Jenže podle automobilky je to moc riskantní.

Po velkou část loňského léta jsme se věnovali požáru lodi Fremantle Highway. Ta směřovala z německých Brém do Singapuru s nákladem zhruba tří tisíc aut. V noci 25. července se však v jednom z nákladových prostorů objevily plameny, které se zřetelně začaly šířit z míst okupovaných elektrickými modely. Požár nakonec nebyl tak zničující jako jindy i díky tomu, že se loď nacházela hned u pobřeží, a tak se jí podařilo začít rychle hasit a nakonec i nepotopenou do nizozemského přístavu Eemshaven. Přesto si neštěstí vyžádalo jeden lidský život a nespočet „automobilových obětí”.

Na sklonku září byla loď přesunula do loděnic v Rotterdamu a z palub byly odstraněny všechny převážené vozy. Velká část byla ohořelá k nepoznání, v některých případech však bylo poškození minimální. Či na pohled nulové. I proto jsme ostatně varovali, že by si lidé měli dát pozor hlavně na zánovní bílá a černá BMW, která budou nabízena až podezřele levně. Hrozilo totiž, že by mohlo jít právě o auta, která na lodi byla, ovšem ničivým plamenům unikla.

Jak nyní uvádí RTV Noord, přesně to se děje. Veškerá auta byla odepsána a připadla pojišťovnám, které část z nich nabídly k prodeji. 260 nepoškozených aut s logem mnichovské automobilky pak koupila skupina nizozemských podnikatelů. A ti se rozhodli, že je pošlou na trh. To legálně mohou, v Nizozemsku (a ani ve většině evropských zemí) není zakázáno vrátit znovu do provozu auta dříve označená za totálně zničená, pakliže jsou v kondici, která to dovoluje. Přesto se tomu BMW snaží soudní cestou zabránit.

I když značka připouští, že pravdivé může být tvrzení právníka protistrany, dle kterého jsou ona auta maximálně očouzená či načichlá kouřem, zároveň dodává, že s vozy je spojené nemalé riziko. Je totiž třeba si uvědomit, že celý náklad Fremantle Highway byl vystaven extrémním podmínkám, zejména pak značnému horku. Na první pohled tedy nemusí být patrné žádné poškození, nicméně snadno mohlo dojít třeba na roztavení některých kabelů. V důsledku toho může vypovědět službu řada systémů právě ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Něco takového by v nemalé míře poškodilo image automobilky, neboť v prvé chvíli by v očích odborné i laické veřejnosti byla viníkem ona.

Následné šetření by pak sice potvrdilo, že jde o auta, která pochází z inkriminované lodi, ovšem znáte to - punc zločince z vás kolikrát nesejme ani osvobozující rozsudek. Nelze se tak divit snaze automobilky domoci se s pomocí soudu zničení oné várky aut. Stejně tak BMW odmítá i záložní plán rotterdamských podnikatelů, dle kterého by auta nakonec byla prodána mimo Evropskou unii. Dnešní svět je totiž natolik digitalizován, že by se o daném incidentu vědělo tak jako tak.

BMW je navíc globální firmou, skvrna na reputaci, ke které by došlo třeba někde v Senegalu, by tak nakonec měla mezinárodní přesah. Jsme tedy opravdu zvědavi, jak spor dopadne, neboť si nejsme jisti, na základě čeho by se BMW domohlo toho, aby inkriminovaná auta byla en bloc označena za problematická. Ale o tom musí rozhodnout nizozemské soudy, první verdikt má být být vynesen 15. července.

Záběry poškozené Fremantle Highway obletěly svět, stejně jako pohledy do nitra níže. Řada aut byla zničena, minimálně 260 vozů se ale nyní nizozemští byznsmeni pokouší vrátit „do oběhu”. Foto: Kustwacht Nederland/Rijkswaterstaat, CC0 Public Domain

Autotransporter Fremantle Highway, ausgebrannt durch E-Autos. E-Autos sind Gefahrgut und müssen als solches behandelt werden. Man stelle sich einen E-Auto-Brand auf einer Seefähre vor! 200 Passagiere evakuieren! Schlimme Situation für Kapitän und Besatzung! pic.twitter.com/JsiAe965yG — Andreas Mrosek (AfD) (@mrosek1958) August 13, 2023

Zdroj: RTV Noord

Petr Prokopec

