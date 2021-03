Obří loď zaseklá u Suezu je pro už tak týraný automobilový průmysl další ránou dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Suez Canal Authority

Neuvěřitelnému sledu nešťastných událostí čelí automobilový průmysl zejména v Evropě. Jako by nestačilo vše, co se stalo doteď, musí se firmy vypořádat s extrémně neobvyklou nehodou v Suezském průplavu.

Automobilový průmysl dostává ránu za ranou. Vše odstartoval koronavirus, který na nějakou dobu zavřel továrny i showroomy a i následně z nich kvůli nejasným vyhlídkám do budoucnosti vyhnal část zákazníků. Sekundárně vedl k nedostatku čipů potřebných pro výrobu aut, kvůli čemuž i dnes dochází na odstávky výroby bez toho, že by si je vyžádala pandemická situace. Když už se situace začala alespoň trochu zlepšovat, přišel požár, který ochromil továrnu jednoho z největších dodavatelů. Už tehdy jsme kroutili hlavou nad neuvěřitelným sledem nešťastných událostí, to ale pořád nebylo vše.

Jak jsme vás informovali už před pár dny, v úterý zablokovala Suezský průplav obří, 400 metrů dlouhá kontejnerová loď Ever Given. Podle dosavadních informací za uváznutím lodi stál silný vítr, který nakonec vedl k vybočení trupu. Jedno z největších pravidel svého druhu na celém světě, jehož nosnost činí 200 tisíc tun, tak postupně narazilo do obou břehů a uvázlo na mělčině. Nyní se nemůže hnout ani dopředu, ani dozadu a průplav vzhledem ke své poloze a velikosti kompletně blokuje.

Přestože tedy ve středu probleskly zprávy o tom, že cesta je volná, Ever Given zůstává na stejném místě v nezměněné pozici. A s posunem nelze počítat dříve než v neděli, kdy by vyprošťovací práce měl usnadnit příliv. Zablokována je tedy extrémně důležitá obchodní cesta, skrze kterou prochází 12 procent veškeré námořní dopravy světa, a tedy zboží za 10 miliard dolarů (cca 222 mld. Kč) denně.

Jistota, že cesta bude alespoň v pondělí volná, navíc stále neexistuje. Pokud navíc příliv nepomůže, bude třeba vyložit kontejnery, aby došlo k odlehčení lodi. To je dle expertů práce i na několik týdnů, neboť na místě chybí potřebné vybavení. Už teď je nastalou situací značně narušeno zásobování kde čím, neboť nejde jen o Ever Given - ve frontě na proplutí čeká takřka 200 dalších lodí, mezi nimiž jsou minimálně dvě naložené novými automobily.

Hrozí tak nedostupnost některých nových aut, která se týká Mazdy, Toyoty, Suzuki nebo Kie. Tyto značky obvykle doufají, že z toho nebude větší problém, třebaže jistotu nemají. Dodávky celých vozů jsou ale ta menší komplikace. Suezem totiž proudí z Asie do Evropy velké množství komponentů i hrubých surovin, jenž následně slouží k výrobě aut, jejich motorů či baterií. A právě toto může vést ke spoustě dalších problémů.

Automobilky pracují s minimálními sklady, nestalo se léta, aby dodávky čehokoli narušila podobná věc. Teď se to ale stalo a pro řadu používaných komponentů neexistují alternativy - buď tedy nakonec budou k dispozici včas, nebo se výroba opět zastaví. Se vším, co s tím souvisí, nedostatkem práce pro zaměstnance počínaje a nedostatkem nových aut konče.

Stejně tak ovšem průplavem proplouvají také ropné tankery, přičemž jejich zdržení může vést ke zdražení pohonných hmot. Komplikace tím ovšem nekončí, neboť kolem světových přístavů se začínají tvořit fronty kamionů, jejichž zboží není kam přeložit.

Ze všech těchto důvodů tak mnohé přepravní společnosti pochopitelně zvažují, zda se postavit do fronty, nebo raději volit cestu okolo Afriky. Ta je sice zhruba o dva týdny delší a také dražší, na druhou stranu i přes bouře u Mysu dobré naděje momentálně zavání větší jistotou. Pokud by ale nicméně došlo hromadně na tuto volbu, ani tak nebude situace růžová - pořád tu půjde o týdny zdržení a zdražování zejména na čerpacích stanicích nás nemine.

Jak se zdá, globální ekonomika stojí jednu zaseklou loď od katastrofy. Fascinující, ale co by člověka překvapilo po roce stráveném na jednom místě?

Obří kontejnerová loď Ever Given i nadále blokuje Suezský průplav, jak konečně pořádně ukazují tiskové materiály zveřejněné správou průplavu. A zjevně ještě nějakou chvíli bude, což globální ekonomiku přijde na nemalé peníze. Foto: Suez Canal Authority

Zdroje: Autocar, AP

Petr Prokopec