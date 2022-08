Odvážná loupež šperků z obrněného auta za skoro 2,5 miliardy překonala i fantazie hollywoodských tvůrců před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to jedna z největších loupeží v historii lidstva. S ohledem na to proběhla neuvěřitelně rychle a při pohledu zvnějšku až trochu nudně. Vše proběhlo tak potichu, že nikdo neví, co se přesně stalo. A policie působí dojem, že nemá žádnou konkrétnější stopu.

Filmovou trilogii Dannyho parťáci nejspíše znáte, koneckonců se při jejím natáčení sešla opravdu neskutečná plejáda hollywoodských hvězd v čele s Bradem Pittem a Georgem Clooneym. Na ni poté navázal snímek Debbie a její parťačky, ve kterém mimo jiné účinkovala Sandra Bullock. Film pojednával o krádeži šperků, ke které dojde na velkolepé společenské události. Vše přitom bylo nadmíru komplikované, ovšem na konci zlodějky získaly diamanty za více než 100 milionů dolarů (cca 2,4 miliardy korun).

Jak se nyní dozvídáme, na počátku tohoto měsíce se odehrál skutečná loupež šperků, která má v případě komplikovaného plánu ke své filmové „předloze” velmi daleko, také jim se ale podařilo ukořistit cennosti za 100 milionů dolarů. Ve skutečnosti byla jednoduchá a vlastně do jisté míry i drzá. Na druhou stranu je třeba uznat, že zločinci zjevně museli být velmi dobře informovaní, sehraní a vybaveni schopnostmi, zkušenostmi a technikou, kterou by jim jejich filmoví protějšci mohli závidět. Na výše zmíněnou sumu si totiž přišli za maximálně 27 minut „práce”.

Co se tedy odehrálo? Obrněný náklaďák společnosti Brinks převážející šperky, hodinky a drahé kameny z výstavy International Gem and Jewelry Show zastavil 11. července ve dvě ráno u odpočívadla Flying J na dálnici Interstate 2. Dva strážní se šli dovnitř občerstvit, přičemž se zdrželi po oněch 27 minut. Když se ale k náklaďáku vrátili, bylo vymalováno. Společnost Brinks přitom nejprve uvedla, že hodnota zmizelých šperků je nižší než 10 milionů dolarů (240 milionů Kč).

Nyní nicméně vyšlo najevo, že zloději si přišli na daleko více. Šerif okrskové policie v LA Michael Mileski uvedl, že oněch 10 milionů dolarů byl jen základ, který pořádně nabobtnal. To potvrdil i Arnold Duke, prezident oné výstavy. Ten totiž uvedl, že na show „dorazilo 15 vystavovatelů, z nichž každý přivezl zboží v hodnotě 5 až 10 milionů dolarů (120 až 240 mil. Kč). Díváme se tedy na zdokumentovanou ztrátu šperků za více než 100 milionů dolarů,“ uvedl.

Máme tu tedy jednu z pěti či šesti největších loupeží americké historie, co se celkové hodnoty týče. Milevski přitom věří, že do krádeže bylo zapojeno více lidí. Zámkový systém bezpečnostního vozu byl totiž překonán čistě a rychle, veškeré šperky pak zloději odcizili dříve, než vůbec došlo k zalarmování kohokoli. Prozatím pak policie nenaznačila, že by vůbec našla nějakou stopu.

Ve finále bychom se tak vůbec nedivili, kdyby hollywoodští tvůrci již dávali hlavy dohromady a vymýšleli navazující příběh. Zvláště pokud nikdo nebude dopaden. Dá se nicméně předpokládat, že celou situaci budou muset patřičně zdramatizovat. Na první pohled se totiž zdá, že toto byla docela nuda. Jak jsme nicméně již zmínili, akce musela být velmi pečlivě naplánovaná a dokonale provedená.

Společnost Brinks operuje i v České republice, kde se mimo jiné staré o zajištění převozu hotovosti. S podobně odvážnou loupeží, jaká se odehrála v Americe, se ovšem její tuzemská pobočka zdaleka nesetkala. Foto: Brinks, tiskové materiály

Zdroj: Los Angeles Times, CBS Los Angeles

