Ošklivé a otylé BMW XM je stále větší propadák, automobilka se ho zkouší zbavit slevou až 400 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Tohle auto od první chvíle působí jako rána vedle a čas na jeho neatraktivitě nic nemění. Je krajně neobvyklé, aby se BMW podbízelo u drahých modelů plošnými slevovými akcemi, u XM mu ale zjevně nic jiného nezbývá.

Že se BMW s modelem XM nedaří, jsme naposledy probírali koncem loňského roku. Ne snad, že bychom komukoli přáli cokoli špatného, ale bylo to zadostiučinění svého druhu a projev jisté naděje do budoucna. Jen díky takové zpětné vazbě BMW poznává, že lidé nekoupí jakýkoli nesmysl, na který nalepí svá nejprestižnější loga.

Model XM totiž vznikl jako první samostatný model divize M od dob supersportovní M1, což jeho pozici činí obzvlášť ošemetnou. Pokusit se navázat na ikonický sporťák 2,8 tuny vážícím monstrózním SUV, které krom nadváhy zaujme snad jen tím, že se na něj nedá dívat déle než pár sekund bez bolesti očí, bylo přinejmenším velmi odvážné, ne-li zcela naivní. Výsledkem je kýčovitý symbol nevkusu a neefektivity, který nefunguje ani na dálnici, je navzdory až 748 koním pod kapotou pomalejší než juniorská M2 i v přímce a bývalého šéfdesignéra BMW budí ze spaní.

Dnes už navíc nejde o jen a pouze nekompromisní vrcholný model, neboť se dá koupit také v mnohem obyčejnější šestiválcové verzi s „jen” 476 koňmi za adekvátně nižší cenu. Ani to ale nakonec autu k prodejnímu úspěchu nepomohlo, jak poznamenává Cars Direct.

Auto je podle dat JATO Dynamics letos nejhůř prodávaným BMW v Evropě, dokonce i propadák bez další perspektivy v podobě řady 8 se prodává líp. A neargumentujte tím, že jde o drahé auto - to je osmička též, to je řada 7 též, přesto se prodává víc jak dvakrát líp. Museli bychom z prodejů řady 7 vyčlenit elektrickou verzi i7, vůbec největší bavorský propadák v jeho evropské nabídce (letos 925 aut), abychom došli k nižšímu číslu než tomu, které definuje odbyt všech variant XM v Evropě (letos 1 224 aut). Ještě hůř se ale daří XM v USA, pro které se zdá být stvořený především.

Zvlášť vzhledem k velikosti tamního trhu a lokální preferenci podobných monster je na pováženou, že v loňském podařilo BMW prodat jen 1 906 exemplářů XM, letos se zatím jedná o 541 vozů. Přidáme-li si k tomu přetrvávající oblibu Američanů kupovat nová auta ihned přímo z skladů dealerů, není nakonec divu, že se BMW pokouší neprodaných XM zbavit i za cenu vysokých přímých slev. Jakémukoli ze zájemců je tedy k dispozici sleva nejméně 15 000 USD (asi 344 tisíc Kč) na vůz, v případě financování prostřednictvím leasingu jde o 17 500 USD slevy (přes 400 tisíc Kč). Bavíme se o voze za 159 995 USD (cca 3,6 milionu Kč), takže jde o opravdu významné pobídky.

Jak moc na ně lidi zaberou, uvidíme, to podstatné ale už dnes spatřujeme v něčem jiném - jde o cennou lekci pro BMW, které si nyní musí lépe uvědomovat, že prodejní úspěch nepřichází samozřejmě s čímkoli, na co připlácne své insignie. Je pořád třeba přemýšlet nad tím, co to bude po technické i designové stránce, u po všech stránkách děsivé XM se to očividně nestalo.

BMW na legendární supersport M1 mohlo zcela jistě navázat něčím inteligentnějším, než je tohle. I zákazníci mu to dávají znát. Foto: BMW

Zdroje: Cars Direct, BMW, JATO Dynamics

Petr Miler

