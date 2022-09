Osm lidí zemřelo po požáru prodejny elektrických skútrů, připomněl asi největší riziko elektromobility před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stringer, Reuters

Pokud někdo horuje za elektrická auta skrze menší riziko jejich požáru, měl by si dát věci do souvislostí. I pokud pomineme, že tento stav plyne z podstatně menšího průměrného stáří elektromobilů, jsou tu i jiné problémy.

Většina soudobé populace žije ve městech. Ještě donedávna byla nová auta poměrně levná, tak si prakticky každá rozumně vydělávající rodina mohla alespoň jedno dovolit. Ti bohatší pak vozy nakupovali jak na běžícím pásu, zatímco ti chudší se spokojili alespoň s ojetinami. Podstatná nicméně na celé věci je ta skutečnost, že individuální mobilita se stala samozřejmostí. A pochopitelně také problémem, neboť auta začala zhoršovat kvalita vzduchu.

Není tedy divu, že se s tím politici dlouho snažili něco dělat, tento problém je ale dávno minulostí. V západní Evropě dnes nenajdeme metropoli, ve které by bylo nedýchatelno kvůli zplodinám z aut, už dekádu staré emisní normy byly dost přísné na to, aby takovému stavu zabránily. Soustavný tlak na elektromobilitu touto optikou je tak bezpředmětný. A optikou snížení emisí CO2 málo, pokud vůbec něco řešící, jak se ukázalo nejednou.

Nevýhody bateriového pohonu tak jasně převažují, a to nejen proto, že jde o dražší a hůře použitelné stroje s kratší životností. Potíží jsou i jejich požáry. Neřešme nyní, jak pravděpodobné jsou, když už na ně dojde, jsou daleko nebezpečnější. Intenzita plamenů je u nich daleko vyšší než u spalovacích aut, hlavně kvůli vysoké reaktivnosti lithia. S tím následně souvisí i toxicita kouře. A to již vůbec nezmiňujeme riziko dalšího samovznícení, klidně i týdny poté, co původní požár byl již uhašen.

Dokud tyto problémy budou existovat, nelze elektromobilitě dávat palec nahoru. Plně to dokládá incident z indického Sucenderabadu, kde propukl požár v dealerství nabízejícím elektrické skútry. Showroom naneštěstí byl umístěn v podzemním podlaží hotelu, který následně zaplnil toxický kouř. Právě ten má mít dle prozatímních závěrů vyšetřovatelů na kontě většinu z osmi mrtvých a jedenácti zraněných.

Jde o nejtragičtější incident svého druhu v zemi. Znovu se ukazuje, jaké riziko je s bateriovými dopravními prostředky spojeno. Policisté a hasiči totiž museli použít jeřáby, aby dostali do bezpečí hosty hotelu z vyšších pater. Ti v prvním a druhém podlaží byli ovšem toxickému kouři vystaveni nejvíce, přičemž právě v těchto patrech bylo nejvíce obětí.

Název dealerství či značky skútrů nebyl zveřejněn, to nicméně není až tak podstatné. Plamenům totiž již podlehlo velké množství bateriových dvoustopých a jednostopých prostředků. Není tak překvapivé, že je jim stále častěji zakazován vjezd právě do podzemních garáží, v těch umístěných pod nákupními centry či kancelářskými budovami mohou napáchat podobné škody.

Nejprodávanějšími elektrickými skútry v Indii jsou ty od značky Hero. Zda nicméně té patřil showroom, kde došlo k tragickému požáru, není v tuto chvíli známo. Ilustrační foto: Hero

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

