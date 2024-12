Palác padlého syrského prezidenta Asada skrýval i rozsáhlou sbírku superaut, v lecčem si nezadá s kolekcí sultána Bruneje před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: correctmeifimwrong1779, publikováno se souhlasem

Téměř čtvrtstoletí jeho vlády je u konce a on i jeho rodina byli nuceni uprchnout do Ruska. Zkazky o tom, že během let své vlády nashromáždil extrémní osobní bohatství, se zjevně zakládaly na pravdě.

Patrně už se k vám doneslo, že se o víkendu zmocnily vlády nad Sýrií tamní povstalecké síly. O situaci v zemi víme příliš málo na to, abychom tento vývoj jakkoli hodnotili, s úprkem dosavadního vládce země Bašára al-Asada se ale začínají objevovat informace a záběry toho, co po sobě zanechal. A byť by se našly i jiné zajímavé věci, třeba jako sám palác, ve kterém dekády pobýval, pro nás nejzajímavější je extravagantní sbírka aut, jež byla objevena kdesi v jeho útrobách.

Záběry, které se postupně dostávají ven a šíří po sociálních sítích díky místním autorům, ukazují kolekci, která si v lecčem nezadá s nedávno přiblíženou sbírkou sultána Bruneje. Jistě, nic nemá na tisíce aut vlastněných brunejskou královskou rodinou, asi bychom ale nenašli mnoho jiných míst na světě, kde vedle sebe najdete hned několik z pouhých 349 vyrobených Ferrari F50. A to je skutečně jen začátek toho, co je mezi „lány” aut vidět.

Záběry jsou zatím jen velmi kusé, z natočeného a médii jako Guardian zmiňovaného ale vidíme také obyčejnější Ferrari jako F430, stroje typu Lamborghini Diablo a LM 002, luxusně-sportovní Aston Martin Rapide, Mercedes SLS AMG, Audi R8 nebo S8, Bentley Continental GT, oázy luxusu typu Rolls Royce Ghost, hromadu Lexusů a ještě víc Toyot FJ, Mercedesy třídy S, Cadillac Escalade, Land Rovery Defender...

Je toho hromada a nikdo neví, kde výčet končí. Jen zachycené vozy mají hodnotu v řádu stovek milionů korun, pokud jich bude ještě podstatně víc, snadno se můžeme dostat i k miliardám. Na záběrech z paláce s rozsáhlými podzemními prostory pak vidíme i spoustu dalších cenných předmětů od šperků po umění - vypadá to, že Asad byl „tím správným” despotou jako z hollywoodských filmů, který sice vedl relativně chudou zemi, sám si ale žil v mimořádném přepychu.

Podívejte se zatím na přiložených videích na ochutnávku toho, co jeho palác skrýval a snad ještě skrývá. Co se bude s auty dít dál, je otázkou, pokud se ale situace v Sýrii bude vyvíjet tak živelně, jak to při převratech v podobných zemích bývá, tušíme, že z ní mnoho nezbude, bohužel. Pro jiné sběratele vozů, kteří vlastní skvosty typu F50, to ovšem jistě bude dobrá zpráva...

Pohledy do sbírky sultána Bruneje nápadně připomínají první záběry kolekce Bašára al-Asada, podívejte se na ně níže. Ilustrační foto: correctmeifimwrong1779, publikováno se souhlasem

Assads Lamborghini and other luxury cars in the hands of the Syrian rebels pic.twitter.com/xShJUaG3lK — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024

Zdroje: The Guardian, The Times, Open Source Intel@X

Petr Miler

