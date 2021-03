Peníze od Netflixu jsou mezi týmy F1 rozdělovány neuvěřitelně neférovým způsobem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Netflix

Pokud sledujete dění ve Formuli 1, asi vám neunikla existence dokumentárního seriálu Drive to Survive od Netflixu. Za to, že jej může natáčet, musí Netflix platit, ale u koho tyto peníze končí?

O uplynulém víkendu streamovací gigant Netflix uvolnil všech deset epizod třetí řady seriálu Drive to Survive. Dokument mapující prostředí Formule 1 se soustředí zejména na to, jak se jednotlivé týmy loni vyrovnaly s koronavirovou pandemií a očekávat lze i nějaké ty zákulisní informace týkající se jednotlivých závodů. Co v něm ale nezazní, jsou detaily o způsobu rozdělování peněz z komerčních práv mezi jednotlivé týmy, které, který je férový asi jako olympiáda plná nadopovaných sportovců.

Na poměry, které v tomto ohledu v současné F1 panují, upozornil Franz Tost, bývalý závodní jezdec a současný šéf stáje AlphaTauri (dříve známé jako Toro Rosso). Tomu se nelíbí, že malé týmy jsou přehlíženy na úkor těch větších, což je právě rozdělování příjmů od Netflixu, který pochopitelně musí platit za to, aby jeho štáb do nitra F1 mohl, patrné nejvíce.

Vůbec nejvíce z této částky totiž získává Ferrari, které přitom jako jeden z mála týmů odmítl s Netflixem na přípravách Drive To Survive spolupracovat a zapověděl mu přístup do svých garáží. Naopak týmy, které jsou ke štábu velmi vstřícné a tráví s ním hodiny a hodiny času, dostávají zlomek této sumy.

Vše pramení z toho, že veškerá komerční práva ovládá společnost Liberty Media, která následně jednotlivým týmům rozděluje část získaných prostředků na základě jiných smluvních vztahů. A ty protěžují hlavně italskou Scuderii kvůli jejímu historickému přínosu - ať už se ji daří, nebo ne, ať už se na obrazovce objeví, nebo ne. To má skutečně daleko k tomu, co by šlo považovat za fér.

„Pokud se podíváte na to, co od nás Netflix dostává, pak nám za to velmi málo platí. V rámci první sezóny pořadu jsem si pro ně vyhradil deset hodin času. Poté jsem ovšem jen stěží byl na obrazovce. Mě osobně nevadí, že jsem nebyl v záběru, problém však je, že v té chvíli se v něm neobjevili ani naši sponzoři. A to mě naštvalo,“ uvedl Tost. První série se totiž velmi soustředila hlavně na Daniela Ricciarda, který oznámil, že odchází od Red Bullu k Renaultu, většina ostatních materiálů byla využita jen velmi okrajově.

Stejný názor jako Tost má i Guenther Steiner, šéf stáje Haas F1. Z toho Netflix v rámci druhé sezóny udělal přímo hrdinu, neboť stáj v roce 2019 provázel hlavně rozchod s jejím titulárním sponzorem Rich Energy. To pro Haas málem skončilo katastroficky, nakonec však dokázala přežít a v rámci Poháru konstruktérů nasbírala alespoň 28 bodů. Právě proto se Netflix na tento tým zaměřil.

„Souhlasím s kritikou. Myslím, že týmy by měly být placené dle toho, jak moc se objevují na obrazovkách. Jenže takhle Formule 1 nefunguje, něco takového si musíte uvědomit předem. A pokud to neakceptujete, není to místo pro vás,“ uvedl italský manažer, který svou kariéru odstartoval jako mechanik u rallyového týmu Mazdy v 80. letech minulého století. Tím přitom plně vystihl, oč v F1 běží - ač je to sport, který má být férový, mnohé v něm fér zkrátka není.

Formule 1 tak nadále funguje podle not Bernieho Ecclestona, jímž zavedené pořádky sice Liberty Media chtěla změnit, zjevně ale zjistila, že to není tak jednoduché. V jistém smyslu jsou nastavená pravidla pochopitelná - stáje AlphaTauri a Haas sice mají své fanoušky, kvůli nim si ale většina lidí televizi nepouští. To je ale bavíme o F1 jako takové, pokud i z práv na natáčení pořadu, kterého se Ferrari nechce vůbec účastnit, získává tato stáj největší díl, je to přinejmenším podivné.

Šéf stáje Haas Guenther Steiner se pomalu sám postaral o obsah spousty díků Drive To Survive od Netflixtu, jím řízená stáj z toho ale neměla skoro nic - nejvíce peněz z práv k pořadu dostalo Ferrari, i když to natáčení bojkotuje. Foto: Haas F1 Team

Zdroj: Motorsport Total

Petr Prokopec