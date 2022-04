Plovoucí palác sultána Ománu je poprvé k mání, je jednou z největších a nejluxusnějších jachet světa před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to pozoruhodná událost sama o sobě, spojitost navíc může mít i se současným děním na Ukrajině. Může se totiž stát, že svět bude brzy zaplaven nabídkou miliardových zabavených superjachet a problém bude vůbec cokoli prodat, natož pak za slušnou cenu.

Lodím se věnujeme stejně jako jiným dopravním prostředkům, občas navíc natrefíme i na spojitosti se světem aut. Obří zaoceánské „parníky” se nezřídka pokouší nalákat zákazníky na plovoucí motokárové okruhy či automobilové simulátory, někdy také dochází na přímé spolupráce výrobců aut a plavidel. Dnes je ale středem pozornosti loď sama a vůbec dění okolo ní. V důsledku konfliktu na Ukrajině se totiž možná na trhu se soukromými superjachtami odehraje menší zemětřesení, z nějž mnozí majitelé nebudou nadšeni. Hodnota jejich lodí totiž může razantně poklesnout, aniž by došlo třeba na jejich poškození.

V rámci sankcí vznesených vůči Rusku totiž mnohé státy začaly zmrazovat majetek oligarchů. Neřešme nyní, jak moc je to fér, většina bohatých Rusů má každopádně smůlu a se svým majetkem nacházejícím se v moci EU a USA obvykle nemůže nakládat. Stále jim ho ovšem nikdo nesebral.

Nevíme, jak by to západní země provedly, může se ale stát, že dotyčným budou jejich majetky zabaveny a následně rozprodány. Mezi ně se řadí kde co od aut po nemovitosti, s jejich trhem případný prodej neotřese. Ale kupců superchjachet nezřídka za miliardy korun ve světě opravdu není mnoho. A pokud by se jich jakkoli větší množství ocitlo na trhu, prodávat se nutně budou hodně pod cenou.

To pochopitelně výrazně ovlivní i hodnotu ostatních jachet. To může být nakonec důvodem, proč zrovna nyní nabídl svou jachtu k prodeji ománský sultán Haitham bin Tariq al Said. Ten ji převzal od renomované společnosti Lurssen již v roce 2008, ovšem i nyní jeho plovoucí palác dokáže ohromit.

Jachta pojmenovaná Al Said měří na délku 155 metrů a vyvinout dokáže rychlost 22 uzlů (40,7 km/h). To jsou parametry blízké těm rekordním, sultán se navíc rozhodl, že si onu zaoceánskou zábavní loď postaví jen pro sebe a své blízké. Tomuto přání byl podřízen venkovní design, o který se postaralo studio Espen Oeino. Interiér pak měla na starosti společnost Redman, Whiteley, Dixon, veřejnost jej však nikdy nespatřila - fotky níže jsou z prezentačních materiálů firmy Lurssen a ukazují jen exteriér.

Podle dostupných informací nicméně lze na palubě najít 24 apartmánů, ve kterých se pohodlně vyspí 70 hostů. Vrcholem jsou pochopitelně kajuty majitele, neboť jen jeho šatna má plochu 40 metrů čtverečných. Dále pak nechybí pracovny, obrovský obývací pokoj či koupelna s vířivkou. S tou pak mohou počítat ještě dvě další apartmá pro hosty. Nechybí nicméně ani plně vybavená nemocnice, jejíž součástí je dokonce i zubní oddělení.

Lze pak už jen dodat, že jachta Al Said zvládne bez tankování urazit neskutečných 14 260 kilometrů a celkově se na ni vejde 188 hostů, o které se stará 174 členů posádky. Opravdu tedy není přehnané nazývat ji plovoucím palácem. Do prodeje pak míří vůbec poprvé a její současná hodnota se odhaduje na 500 milionů dolarů (cca 11,2 miliardy korun). Takže... Máte zájem?

