Pohonné hmoty jsou drahé napříč Evropou, prodejci pod tlakem poukazují na pravý důvod

Petr Prokopec

Když vám někdo dokola vyčítá, jak moc draho něco prodáváte, i když na výslednou cenu máte minimální vliv, co uděláte? No poukážete na to, co z ceny tvoří největší část. Prodejci paliv to běžně nedělají, teď už jim nezbylo nic jiného.