Pokud doufáte v konec čipové krize automobilek, šéf Nissanu pro vás nemá dobré zprávy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Už se táhne tak dlouho a dodávky nových aut tlačí do tak vzdálené budoucnosti, že člověk snadno dojde k přesvědčení, že už musí skončit. Nestane se to a jedním z důvodů je i nová mutace koronaviru.

Pokud sledujete vývoj koronavirového dění - a tušíme, že tak činí asi 99 procent lidí -, pak nejspíše více o příchodu nové mutace. Ta má být agresivnější než všechny předchozí, přičemž vědci její případné dopady usilovně zkoumají. Zatím nicméně nemohou potvrdit, zda je omikron onou tečkou za pandemií, či jde naopak o nejintenzivnější jiskru, ze které vzejdou další ničivé plameny. Jisté však je, že jednotlivé země na příchod této mutace zareagovaly dosud nejrychleji. Zavádí se tak nové restrikce, ruší lety a dochází k izolaci některých států.

Dvaadvacet dnů před Štědrým se tak zdá, že ani letošní Vánoce neproběhnou v normálním duchu. Nejde však o jediný dopad nové mutace. Na další poukázal Makoto Uchida, šéf japonské automobilky Nissan. Ten byl totiž zpravodajci BBC dotázán, zda si stejně jako mnozí experti myslí, že krize způsobená nedostatkem čipů skončí v příštím roce. Jeho odpověď však rozhodně není taková, v jakou mnozí doufají. Místo toho naznačuje mnohem delší období beznaděje.

„Nemohu vám sdělit přesný termín. Tato nová varianta jen zvyšuje tlak, který je na nás kladen,“ uvedl Uchida. Tím odkázal na nové nařízení japonské vlády, která kvůli omikronu zakázala lety ze zahraničí. Už jen toto opatření přitom vnáší do hospodářství země vycházejícího slunce další chaos. A podobné je to i ve zbytku světa, kde narůstá tlak na obdobná omezení a testování. To sebou ovšem nese i zpomalení výroby jednoho z nejžádanějších komponentů současnosti. S nedostatkem čipů tak zřejmě musíme počítat i v roce 2023.

S takovou možností ale někteří výrobci aut pracovali již před příchodem nové mutace, aktuálně tak dost možná své prognózy ještě zhorší. Výrobci čipů pak nejsou optimističtější, ostatně třeba Intel sice začal s výstavbou nových továren, ty však dříve než v roce 2024 neotevře. Jelikož se nicméně budují i další podobná zařízení, analytická společnost IDC varuje před vznikem nového problému. Zatímco momentálně výrobce trápí nedostatek čipů, zakrátko by naopak mohli mít potíže s jejich přebytkem.

Vše jen ukazuje, jak se koronavirus stal hybnou silou celého světa a neschopnost většiny politiků i řady občanů s ním inteligentně zacházet nás ženou do dalších a dalších problémů. Možná tak ještě budeme vzpomínat na doby, kdy se na objednaný vůz čekalo jen jeden rok...

Šéf Nissanu Makoto Uchida naznačil, že kvůli nové mutaci koronaviru se svět bude s nedostatkem čipů potýkat déle, než se původně čekalo, dříve než v roce 2023 spásu nevidí. Foto: Nissan

Zdroj: BBC

Petr Prokopec

