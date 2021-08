Pokus o moderní ruský tank je propadák, jeho jiné využití mohlo napadnout jen Rusy před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rostec

Jako skutečný tank měl být nejlepším na světě, nakonec o něj ale ztratila zájem i ruská armáda. Jeho přenesené alternativní využití mohlo napadnout jen Rusy, teď má být součástí dětských hřišť.

Ruskou státní korporaci Rostec nejspíše nemusíme představovat, díky svému obřímu záběru, za kterým stojí více než 700 firem, patří mezi největší na světě. Uralvagonzavod (UVZ), jeden z podniků, jenž pod ní spadají, ovšem již zná daleko méně lidí, byť jde již o 84 let starou společnost, jež vznikla před druhou světovou válkou. Původně se věnovala hlavně železniční dopravě, po německé invazi v roce 1941 se nicméně začala specializovat na tanky. A na nějaký čas se dokonce stala jejich největším světovým výrobcem.

Uralvagonzavod s legendárním typem T-34 jen začal, po něm vyráběl i následující generace tanků včetně té nejnovější nejnovější s označením T-14 Armata. Poprvé byla představena v roce 2015 a ruská armáda a ni měla velký zájem, koneckonců se mělo jednat o vůbec nejlepší tank na světě. I proto bylo objednáno hned 2 300 exemplářů, jež měly být dodány do roku 2020. Již v roce 2016 se však ukázalo, že projekt je provází potíže a bude dotažen o pět let později.

Toto zdržení následovaly finanční potíže UVZ, v důsledku čehož byla nakonec obří objednávka zrušena a místo ní došlo na vypsání nové zakázky. Momentálně tak ruská armáda počítá pouze se 100 testovacími kusy, k jejichž dodání má dojít v příštím roce. Zda poté dojde k náběhu na sériovou produkce, je otázkou. Zatím to ale není příliš pravděpodobné, neboť zájem již ztratila i Čína, která měla být dalším významným zákazníkem. Její tank VT-4 se měl ukázat být lepším.

Jak to tedy vypadá, typ T-14 Armata si nakonec zřejmě budou užívat hlavně děti, což na první pohled působí až hrozivě. Rozhodně se však nebojte toho, že by UVZ náhle začalo zásobovat třeba Taliban či další radikální muslimské organizace, jež verbují své bojovníky již v nejmladším věku. Místo toho si Uralvagonzavod nechal patentovat dva návrhy dětského hřiště, jež svými tvary připomíná právě nový tank. Pochopitelně nejde o skutečný tank ani jeho části, jen jeho připodobnění, i tak je to mimořádně bizarní

„Projekt je vyveden do nejmenších detailů, a to včetně rozměrů. Pokud si to budete přát, můžeme připravit designovou dokumentaci a odstartovat výrobu. Výchova mladších generací je nám blízká. A proto jsme se rozhodli udělat něco pro zábavu a rekreaci - zkrátka pro blaho našich dětí,“ říká k hřišti šéf designové divize UVZ Alexandr Thyssen. Právě on na projektu pracoval, a to spolu se svým synem Kornejem a specialistou UVZ Maximem Lebeděvem a jeho dcerou Ljubou.

Lze už jen dodat, že vývoj hřiště zabral této čtveřici dva měsíce, přičemž propagovat prý nemá válku či násilí. Nicméně je třeba si uvědomit, že výchova je vždy hlavně o vysvětlování. Není tedy problémem, když si vaše děti hrají na vojáky či na hřišti ve tvaru tanku, problémem je spíše to, pokud jim k danému neřeknete, co je správné a co nikoliv. Otázka je, zda to rodiče v tomto případě udělají, velký zájem je západu bychom každopádně nečekali.

Výrobce tanků Uralvagonzavod přisel s návrhem dětského hřiště, jenž odpovídá spíše nechvalně proslulému typu T-14 Armata. Zda se ovšem nakonec skutečně objeví v realitě, není jisté. Tvůrci nicméně dodávají, že mysleli na bezpečnost všech atrakcí. Foto: Rospatent, CC0 Public Domain

Zdroj: Rospatent

Petr Prokopec