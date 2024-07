Policie konečně zatkla podezřelého z vraždy designéra BMW a Rolls-Roycu, zahraniční stopa se ukázala být správnou před hodinou | Petr Miler

Pokud se vyšetřovatelé vydali správným směrem, pak se jim pachatele podařilo dopadnout už po týdnu navzdory tomu, že nakonec doputoval až do vzdálené Paříže. Zatčenému je teprve 22 let a motivy jeho činu zůstávají nejasné.

Před pár dny otřásla automobilovým světem vražda bývalého designéra BMW a šéfdesignéra Rolls-Roycu Iana Camerona. Spoluautor několika dnes klasických bavoráků a člověk odpovědný za celou designovou renesanci britské klasiky byl předminulý týden ubodán ve svém domě u bavorského Ammersee. Prvotní informací bylo, že se měl stát nezamýšlenou obětí, když se připletl k pokusu o krádež některého z jeho aut, vyšetřování se ale později stočilo jinam.

Už o pár dnů později policie přiznala, že o auto tu velmi pravděpodobně nešlo a cílem mohlo být Camerona prostě zabít. Jeden z vyšetřujících policistů citovaných Bildem k věci řekl, že je velmi vzácné, když někdo prostě zazvoní u někoho doma a ubodá ho, v podobných případech obvykle existuje mezi pachatelem a obětí nějaký vztah. Jak dnes ale konstatuje vrchní ředitel bavorské kriminálky Manfred Frei v tiskovém prohlášení, policie zatím pracuje s předpokladem, že pachatel a oběť neznali a „nemůže vyloučit ani nájemnou vraždu”.

V případu totiž došlo k zásadnímu zlomu, neboť později odhalené detaily přivedly policii na jasnou stopu vedoucí až k zatčení podezřelého. Teorie o jeho možném útěku do Rakouska nebo Česka se naplnila, akorát to nebyla finální destinace. Podezřelý uprchl nejprve do rakouského Innsbrucku, odkud se přesunul do Zurichu a nakonec do Aubervilliers severně od Paříže. Právě tam byl zatčen speciální jednotkou francouzské policie, kterou Němci požádali o pomoc.

Podezřelým je teprve 22letý Srb, který prý při zatýkání nekladl odpor a bude nejspíše vydán francouzským soudem k dalšímu vyšetřování do Německo. „Cenné informace poskytnuté veřejností při pátrání vedly k tomu, že jsme byli schopni podezřelého rychle identifikovat. To byl základní kámen pro rychlé zatčení muže v zahraničí,” říká dále Manfred Frei v oficiálním tiskovém prohlášení.

Na dotyčného pochopitelně musíme dál hledět jako na nevinného, pokud se ale ukáže být skutečným pachatelem tohoto ohavného činu, jsme opravdu zvědavi na jeho motivy. Vraždy jsou obecně vzácné jevy, tím spíše pak v těchto sférách společnosti, tím spíše pak, nejde-li o dopad osobních půtek. Vzhledem k množství získaných informací ze strany policie ale předpokládáme, že se celou pravdu dříve nebo později dozvíme.

Podezřelý z vraždy Iana Camerona byl zatčen v Paříži. Jde o tohoto, teprve 22letého muže ze Srbska, který se po činu skutečně vydal do zahraničí, Česko ale nakonec minul, uprchl přes Rakousko. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord, CC0 Public Domain



Rozličné dobové záběry Iana Camerona z dob, kdy působil v BMW Group. Muže vícero tváří na na záběrech jistě poznáte. Foto: BMW

Petr Miler

