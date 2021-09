Policie varuje Jeremyho Clarksona před rozšířením jeho obchodu, vypořádal se s tím po svém před 7 hodinami | Petr Miler

Krále Midase připomíná Jeremy Clarkson, pokud přijde na obchodní aktivity všeho druhu. Co ale může být příjemné jemu, nemusí být příjemné jiným, na své straně nyní nemá ani policii.

Většina lidí si Jeremyho Clarksona spojí s Top Gearem a The Grand Tour, zkrátka s automobilovými aktivitami, záběr britského novináře je ale mnohem širší. V životě se věnoval i mnoha jiným záležitostem, třeba uvádění „Milionáře”, nebylo by ale správné omezovat jeho působnost jen na televizi. Pořád píše články, knihy a to zdaleka ne jen o autech.

V rámci jeho práce pro Amazon se tak pustil i do jakési reality show zachycující jeho život na farmě v britském Cotswolds, která se ukázala být hitem jako skoro všechno, čeho se kdy Clarkson dotkl. Britská mediální superstar navíc umí kout železo, dokud je žhavé, a tak si na tomto místě otevřel i jakýsi farmářský obchod, kterému říká Diddly Squat Farm Shop. A hádejte, co následovalo...

Níže přiložené záběry z Instagramu dokumentují jeden z mnoha dnů, kdy tento dříve ospalý kout země zaplavili turisté chtějící se podívat právě do Clarksonova obchodu. Místo pravidelně nezvládá nápor koupěchtivých návštěvníků, což Jezza hodlá využít jediným způsobem - své obchodní aktivity dále rozšířit. Diddly Squat Farm Shop tak má být větší, k němu má přibýt i restaurace pro 60 hostů, což by logicky vedlo k ještě většímu frmolu. A právě to se nelíbí policii.

V souvislosti s Clarksonovou žádostí o rozšíření velikosti obchodu a dalšímu rozmachu jeho místních aktivit policie říká, že „existuje potenciál pro narušení bezpečnosti silničního provozu a potřebu provádění policejních kontrol na tomto místě”, stojí v oficiálním vyjádření policie z Thames Valley s tím, že žadateli „důrazně doporučuje”, aby s policií vše konzultoval, pokud zvažuje další využití dříve zemědělských prostor pro za komerční účely.

Mluvčí policie pak dodal: „Pokud jde o tuto žádost, nemáme žádné obavy ani námitky za předpokladu, že budova zůstane využívána pro zemědělské účely. Vzhledem k tomu, že si toto malé místo získalo významnou celonárodní pozornost, došlo v okolí k citelnému nárůstu provozu, který je v případě rozšíření třeba bezpečně spravovat.“ Dalšímu rozšíření obchodu a souvisejících služeb pak nejsou nakloněni ani někteří místní politici, kteří by byli rádi, kdyby okolí Clarksonovy farmy nadále zůstalo zapadlým koutem země.

Něco takového ale bude složité zajistit a Jezza si s tím jako obvykle hlavu nedělá. Na námitky policie a místních řekl jen tolik, že mu jen závidí jeho úspěch a ukazují mu vztyčený prostředníček, kdykoli vyjde na ulici. Celý odpor proti dalšímu rozšiřování obchodu pak svedl na „lidi v červených kalhotách”, kterým myslel bohaté lidi z měst, kteří se do okolí jeho farmy stahují o víkendech s vidinou klidu, který nyní provoz okolo jeho farmy narušuje.

Uvidíme, jak vše dopadne, jak je ale patrné, jen si získat přízeň zákazníků nestačí k tomu, abyste v jakémkoli podnikání mohli být úspěšní.

Clarksonova farma není hitem jen v televizi, spoustu pozornosti si získal i jeho obchod na tomtéž místě. Lidé z Cotswolds z toho ale nejsou jen nadšení a proti dalšímu rozšiřování jeho aktivit se staví i policie, které se zjevně nechce řešit intenzivnější místní provoz.

