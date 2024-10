Porsche začalo nabízet vlastní kávovar za 160 tisíc, za pár hodin mělo vyprodáno před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Bez špetky závisti říkáme, že to je sympatická věc, přesto si nejsme jisti, co veškeré dění okolo ní říká o stavu naší společnosti jako celku. Těžko hledat lepší definici slova „rozmar”.

Pro řadu lidí jsou automobily víc než jen pouhé dopravní prostředky. Staví pro ně tedy honosné garáže a na péči o ně používají jen ty nejlepší prostředky. Jen u toho se ale nezastavují, svou lásku dávají najevo i dalšími způsoby, třeba tričkem, na kterém se skví logo té které značky. Což si výrobci již dávno uvědomili, a proto kromě samotných aut nabízí i rozsáhlé příslušenství. Koupit si tedy můžete třeba svůj vůz ve zmenšeném měřítku. Nebo ozdobnou klíčenku. Anebo klidně i plamenomet s logem značky.

Automobilky za výrobou těchto doplňků obvykle nestojí, místo toho se spojují s firmami, které se na dané produkty specializují. Jejich jediným zapojením je často pouze logo na obalu, mnohdy ale přikládají ruku k dílu i jejich designéři. Poté je pochopitelně propojení mezi oběma společnostmi více viditelné, zároveň je ale třeba počítat také s nemalým růstem cen. A to mnohdy až do absurdních výšin, jak dokládá nový kávovar od Porsche. Ovšem i tak lidé vykoupili 911 (sic) dostupných kusů v řádu hodin.

Kávovar Porsche x La Marzocco Linea Micra byl nabídnut ve dvou variantách, přičemž provedení Slate Grey startuje na 6 555 dolarech (cca 153 tisíc Kč), zatímco s edicí Martini Racing je spojena cena 6 949 USD (asi 163 tisíc Kč). Respektive byla, neboť zhruba osm hodin po zahájení prodeje již byla k mání jen šedivá varianta. To ale není až tak překvapivé, neboť nebýt přítomných log, nikdo by spojitost se značkou neviděl, i když prý ovladače odkazují na design voliče jízdních režimů německých aut.

V případě provedení Martini Racing byl již vliv Porsche patrnější, jakkoli šlo vlastně jen o nalepení dekorativních pruhů a červené zbarvení odkapávací nádobky. Že by nicméně byla použita třeba karbonová vlákna, aby došlo na odlehčení přístroje, to Zuffenhausen zjevně vůbec nenapadlo. Kávovar s logy Porsche tedy váží stejných 19 kilogramů jako standardní provedení, které je k dispozici od 3 900 USD (cca 91 tisíc Kč) a liší se hlavně tím, že při nastartování nevydává zvuk sporťáku.

Stačí to na ospravedlnění takřka dvakrát takové sumy? Ani bychom neřekli, 911 lidem to ale evidentně bylo jedno. A není to vlastně až tak překvapivé, neboť pokud máte na Porsche a tuto značku vyzdvihujete nade vše, dáte klidně 10 tisíc korun jen za plastový výlisek na klíčích, jenž odpovídá barvě vaší karoserie. Stejně jako zaplatíte klidně i dvojnásobek za triko, které odkazuje na závodní aktivity značky. Pořídit si tedy o 70 tisíc dražší kávovar je vlastně prkotinou.

Člověka samozřejmě v té chvíli napadne, co to o nás jako o společnosti vypovídá, nicméně podobně můžeme filozofovat pomalu u čehokoli. Koneckonců i bydlení v jeskyni se dá zvládnout, ovšem i když je zcela zadarmo, lidé raději investují do bytů či domů. Do nich je pak klidně mohou dovézt ojeté Škody za pár desítek tisíc korun, ovšem jízda v takovém Porsche je přeci jen lákavější. Tak tomu bylo, je a bude.

Kávovar Porsche x La Marzocco Linea Micra byl nabídnut ve dvou verzích, k mání je však aktuálně již jen šedé provedení. Varianta Martini Racing, která na příslušnost k německé značce odkazuje daleko více, byla totiž vyprodána během osmi hodin. Foto: Porsche

Zdroj: Carscoops

