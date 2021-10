Požárů Tesel je stále víc a ze stále banálnějších příčin, hasiči se ptají, kam až to zajde před 6 hodinami | Petr Prokopec

Od zatopeného auta asi nečekáte, že shoří a ještě sebou vezme čtyři další auta. Stejně jako od vozu po kontaktu s dopravní značkou nečekáte požár vyžadující mnohahodinový zásah. Přesně to hasičům vadí a ptají se, kam až to má s rozšířením elektroaut zajít.

V České republice každoročně shoří přes dva tisíce aut. To není zrovna malé množství a pokud bychom měli informovat o každém incidentu, neděláme pomalu nic jiného - jde o více jak 5 požárů denně. Důvod k panice ovšem není, neboť tuzemský vozový park celkově čítá necelých 8,5 milionu aut. Ročně tedy plamenům podlehne necelá čtvrtina promile všech vozů a pravděpodobnost, že takovou událost někdy sami zažijete, je velmi malá.

Stále častěji nicméně do médií pronikají informace o požáru elektrických aut. Ani těch ve výsledku není mnoho a pravděpodobnost, že k nim dojde, je podle pojišťoven velmi podobná, problém je jinde. Nejde tu o četnost požárů, nýbrž o to, za jakých okolností se stávají a o náročnost jejich hašení. Situace zašla až tak daleko, že se hasiči z Baltimoru obrátili přímo na Elona Muska s tím, zda někdo skutečně očekává takovou úroveň zásahu proti každému požáru elektromobilu. A že si nedovedou představit, jak budou fungovat, až bude elektromobilů na silnicích větší než zanedbatelné množství.

Posledními kapkami se staly dva incidenty. První se odehrál 29. září na parkovišti v Calvertonu, kde shořela Tesla Model 3, při druhém o den později podlehl plamenům další Model 3 v Baltimoru. Oběma autům se přitom mnoho nestalo - první vůz byl dle všeho jedním z těch, které byly zaplaveny v důsledku hurikánu Ida, druhý měl za sebou lehkou kolizi s dopravní značku.

První byl na odstavné parkoviště přitažen bez známek jakéhokoliv problému. Jak dlouho na místě stál, nebylo oznámeno, nicméně voda se v jeho případě evidentně dostala do baterií, kde odstartoval chemický proces. Jeho výsledkem pak byl požár, kterému kromě Tesly podlehlo ještě přinejmenším pět dalších aut. V případě druhého se po kolizi řidič dostal z vozu, pod ním se ale objevil nejprve malý oheň, než plameny pohltily celý vůz. Přivolaní hasiči přitom zjistili, že přenosné hasicí přístroje jim nestačí a proto byla povolána specializovaná jednotka s hasicí pěnou. I ta ovšem následně bojovala s požárem dvě hodiny, než jej dokázala zlikvidovat.

Oba vraky následně zamířily do vodní lázně, aby riziko opětovného vznícení bylo definitivně zažehnáno, což jsou skutečně neobyčejně náročné zásahy vzhledem k tomu, co se autům stalo. Tesla slibuje vysokou odolnost paketu baterií proti vodě i mechanickému poškození, výsledkem jsou ale dva těžké požáry s relativně banálními příčinami.

Právě to je na věci ten největší problém a netýká se jistě jen Tesel. Nejde o to, že by elektrická auta hořela častěji než ta se spalovacím motorem, ale právě o zdlouhavý a náročný proces hašení, který si vždy vyžádá spoustu času i prostředků několika hasičských jednotek, které logicky nejsou k dispozici jinde. I to jen připomíná, že jde stále o ne zcela vyzkoušené řešení. Bylo by na místě netlačit na jeho maximální rozšíření v co nejkratším čase, ale dát mu prostor prosadit se, jak jeho kvalitativní vlastnosti, použitelnost i ekonomická efektivita dovolí. To ale zřejmě opět pláčeme na špatném hrobě.

Petr Prokopec