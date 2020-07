Předčasně zemřel další z někdejších Bořičů mýtů, přispěl i světu aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Grant Imahara@Twitter

Ve věku teprve 49 let tento svět opustila další tvář známá z Bořičů mýtů. Sotva jsme stačili oplakat náhlou smrt Jessi Combs, na věčnost odešel i technik Grant Imahara.

Americký pořad MythBusters neboli Bořiči mýtů pronikl i na české obrazovky. A jistě ne náhodou, jde o velmi populární dokumentární sérii, která se snaží zábavnou formou zkoumat různé pověry a ty následně vyvracet či naopak potvrzovat. Od začátku s ní přitom byli spojeni experti na filmové triky Adam Savage a Jamie Hyneman, ti však od druhé série vysílané od roku 2004 svůj záběr značně rozšířili. Z toho důvodu se rozrostla i pracovní skupina o Salvatore Belleciho, Kari Byron a Scottieho Chapmana. Toho nicméně o pár měsíců později nahradil Grant Imahara.

V roce 2009 nicméně show musela kvůli rodičovské dovolené nahradit i Kari Byron, na jejíž místo nastoupila Jessi Combs. Ano, přesně ta závodnice, která loni naneštěstí zemřela ve snaze pokořit ženský rychlostní rekord. To se jí nakonec i podařilo, zaplatit však musela daň nejvyšší. Na věčnost ovšem neodešla sama, necelý rok po incidentu totiž zemřel i další člen někdejšího štábu, a sice Imahara. Jeho smrt byla podobně náhlá - devětačtyřicetiletého technika zasáhlo mozkové aneurysma.

Pro svět je to další smutná ztráta, Imahara totiž nebyl jen součástí Bořičů mýtů. Jako expert na robotiku byl ihned po škole najat filmovým studiem Lucasfilm, aby se podílel na přípravách filmů ze sérií Star Hvězdné války či Jurský park. Během této fáze své kariéry měl přitom v jednu chvíli blízko k Česku, neboť u nás se natáčel snímek Van Helsing, na němž taktéž pracoval. Poté ale již přišla ona slavná show, které se upsal až do roku 2014.

Ve stejné době Imahara přijal nabídku společnosti Mouser Electronics, která se zabývá online distribucí elektronických komponentů. Ta se dala do holportu s firmou Local Motors, která se rozhodla pozdvihnout na novou úroveň svůj vůz Strati vytištěný kompletně na 3D tiskárně. Imahara měl přitom mít na povel hlavně autonomní řízení. A nedá se říci, že by neuspěl, neboť Local Motors v roce 2016 představil elektrický bus s autopilotem.

V posledních letech se pak Imahara vrátil ke kořenům, tedy k filmovému průmyslu, a to nikoliv jen jako elektronický specialista, ale také jako herec. Zároveň začal pracovat pro studio Disney na tajném projektu, který se nakonec ukázala audio-animatronická postava Stuntronics, která není ničím jiným než robotem, jenž dokáže samovolně předvádět i různé kaskadérské cviky.

„Když jsem byl dítě, nikdy jsem nechtěl být Jamesem Bondem. Vždy jsem chtěl být vynálezcem Q, protože to byl člověk zodpovědný za veškeré hračičky,“ říkával vždy Imahara. Jeho přání se mu do značné míry vyplnilo, podobně jako Jessi Combs si ale ani on nemohl svého úspěchu užít příliš dlouho, bohužel.

Grant Imahara byl expert na robotiku a elektronické inženýrství, i díky tomu měl velmi blízko k autům a autonomnímu řízení. Foto: Mouser Electronics

Zdroj: The Hollywood Reporter

Petr Prokopec