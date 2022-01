Předělání Tesly na pohon benzinovým V8 teprve ukázalo, o kolik lehčí jsou auta se spalovacími motory před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Aby auto bylo provozně efektivní, potřebuje být především lehké a malé, neboť teprve tehdy vyžaduje málo energie na svůj pohyb - ať už je jejím zdrojem cokoli. Elektromobily jsou těžší, to víme, ale o kolik? Nahrazení elektrického pohonu spalovacím to ukazuje nejlépe.

Tento týden Mercedes-Benz představil elektrický koncept EQXX, u kterého se pochlubil hmotností 1 750 kg. Ta je na vozy s elektrickým pohonem poměrně nízká, nicméně třícípá hvězda musela utratit neskutečný balík peněz, aby se na takovou hodnotu dostala. Vůz totiž osadila značným množstvím exotických materiálů, navíc přivedla do hry i nový paket baterií, který je oproti tomu, jenž užívá produkční EQS, menší o 50 procent a lehčí o 30 procent. Přesto sám váží skoro půl tuny.

Už tohle auto otevřelo otázku, jak moc jsou vlastně elektromobily „zbytečně těžké”. Jasně, můžete si vedle sebe postavit dvě podobná auta s různými pohony, nikdy ale nedostanete jednoznačnou odpověď, neboť u toho elektrického mohlo dojít na opatření, která u spalovacího vozu nebyla nutná. Nyní tu ale máme jednoznačnou odpověď, neboť Tesle Model S ICE-T od Riche Benoita je původně elektromobilem předělaným na benzinový pohon.

Stále populárnější youtuber totiž předloni vzal havarovaný sedan ve verzi P85D a vypreparoval jeho hnací ústrojí i baterie. Místo nich se pak pod přední kapotu nasoukal 6,2litrový atmosférický osmiválec z Chevroletu Camaro SS, který doprovodila manuální převodovka. Kvůli ní přitom musel vzniknout středový tunel, kvůli čemuž došlo na negativní ovlivnění hmotnosti. A osmiválec není zrovna lehký motor. Přesto je benzinová Tesla pořád neskutečně lehčí než elektrický originál.

Nově totiž Rich zamířil na motorovou brzdu, kde nechal změřit výkon. Ten byl nejprve menším zklamáním, neboť přístroje deklarovaly přibližně 350 koní mířících na zadní kola. Jak se však záhy ukázalo, za vším stála jedna nefunkční svíčka. Poté, co byla nahrazena, již výkon vzrostl na 450 koní. Pro Riche jde ale i tak o dočasný stav, neboť v plánu je osazení motoru kompresorem. Upravena pak bude rovněž řídicí jednotka a na řadu přijde ještě další ladění, přes 600 koní je tak skoro jistotou.

Kromě výkonu došlo také na změření hmotnosti, která činí 1 678 kg. Započítán je v to i řidič, ve srovnání s běžnou Teslou Model S P85D vážící 2 238 kg bez řidiče tak došlo na opravdu značné odlehčení. Pokud budeme kalkulovat s oběma auty bez řidiče (nebo s ním), bavíme se o rozdílu okolo 650 kg. To je obrovský rozdíl, který vrhá na elektrická auta zase o trochu horší světlo.

Jejich hmotnost devastuje jejich provozní efektivitu každý metr, na kterém musí zrychlovat, každý kopec, který musí vyjet. A je úplně jedno, že v místě pohybu „spalují” elektřinu, pořád spotřebovávají energii, která musí nějak vzniknout a nikdy to není z ničeho. Ať už to bude spalováním uhlí nebo roztáčením turbíny vodou, jde pořád o promrhanou energii, která by mohla být využita účelněji. Ale to je hrob, nad kterým nepláčeme poprvé...

Standardní Tesla Model S P85D váží hodně přes dvě tuny. Znamená to, že na její rozpohybování je třeba daleko více energie než na benzinovou konverzi, která je o více než šest stovek kilogramů lehčí. I když má motor V8 a řadu úprav, které elektrické provedení nepotřebuje. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Rich Rebuilds@YouTube

