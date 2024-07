Proč se automobilky dál nutí do výroby elektromobilů, i když vidí, že je lidi nekupují? Nejnovější patálie Fordu dává odpověď před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Zrovna Ford má problémy s přemírou skladových elektromobilů už dávno, přesto mu nepochopitelně dlouho trvalo, než se zřetelně nižší poptávce přizpůsobil. Proč? Protože výroba těchto aut je dotovaná. A bez splnění výrobních cílů musí vracet peníze, což se jim do krajnosti nechce.

Mnohokrát jsme zmínili, že dotace, o kterou si lidé mohou snížit kupní cenu elektromobilu, jsou jen špičkou ohromného dotačního ledovce. Bateriový pohon je zvýhodňován na mnoha frontách od vývoje až po výrobu, přičemž celkově jde o sumy, vedle nichž je viditelnější snížení kupních cen pro zákazníka jen kapkou v moři. Automobilový trh je mimořádně zdeformovaným prostředím, a to nejen v Evropě, ale i v Americe. Zjištění agentury Reuters ohledně nejnovější patálie Fordu pak jen připomíná, jak moc výše zmíněné platí.

Ford chce nově ve městě Marshall ve státě Michigan postavit továrnu na baterie právě pro elektrická auta. Voila, řeknete si? Kdepak, takové věci nikdo nedělá jen tak, a tak Ford natáhl dlaň, do které chtěl nasypat peníze daňových poplatníků za to, že něco takového udělá - jako by se jej snad někdo prosil. Politici neřekli ne a domluvili se s automobilkou na následujícím.

Ford s přípravami výstavby nové továrny začal v době, kdy ještě předpokládal, že už za rok 2024 prodá 400 tisíc nových elektromobilů a o dvě léta později se jejich celkový odbyt vyšplhá na 2 miliony vozů za rok. Podle toho odhadl roční kapacitu továrny na 35 GWh v nově vyrobených akumulátorech, na místě pak mělo pracovat 2 500 lidí.

Jenže za letošní první půlrok automobilka nepředala lidem ani 50 000 elektromobilů a je jasné, že 400 tisíc i 2 miliony ročních prodejů jsou v nedohlednu. I proto modrý ovál oznámil, že mění své plány - ona továrna by tedy měla produkovat baterie s kapacitě 20 GWh za rok, zaměstnat by pak měla 1 700 lidí. I to je podle nás přehnané, Ford se ale dodnes tváří, že tohle „dá”. Nicméně už to stačí k tomu, aby měl problémy.

Dotace odpovídají očekávanému objemu výroby, a tak z přiklepnutých 1,03 miliardy dolarů (cca 24,18 miliardy korun), musí Ford skoro dvě třetiny vrátit. Nyní tedy půjde ze státní kasy na výstavbu továrny už „jen” 409 mil. USD (9,6 mld. Kč). Přičemž je otázkou, zda se nakonec modrý ovál nedočká ještě menšího objemu prostředků, neboť ani pro 20 GWh akumulátorů za rok nemá využití.

Právě tohle ukazuje, proč se elektromobily vesele vyrábí dál, i když je není komu prodat. Prakticky každý v celém řetězci dostal nějakou dotaci, která je navázaná na to, co ta či ona firma reálně udělá. A protože o ně nikdo nechce přijít, raději se vymýšlí, jak ona nevytoužená elektrická auta někomu raději přesto prodat, než aby se firma stáhla, o peníze se připravila a zaměřila se raději na to, co dokáže prodat. Tohle je tržní ekonomika verze 2024, opravdu smutná varianta...

Modrý ovál chtěl do elektromobility skočit velmi rychle a ve velkém, zapomněl se však zeptat zákazníků, zda po tom touží. S reálnými obchodními výsledky si ale hlavu nedělá tak moc, jak by měl. Proč? Protože nechce vracet miliardy na dotacích, které na výrobu trhem nevyžádaných vozů dostal. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

