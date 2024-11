Prodej nepoužitého, omylem objednaného obřího motoru 8,0 V10 pro Viper svádí k myšlence, do čeho jej nacpat před 46 minutami | Petr Prokopec

Máte v autě litrový tříválec? Fajn, jen dávejte pozor, aby se vám při pohledu na tenhle motor ještě víc nerozklepal. Má osminásobně větší objem a nedokážeme si představit auto, kterému by neslušel.

Když Škoda začala v roce 1999 nabízet Fabii první generace, mohla klientela sáhnout i po benzinovém dvoulitru či 1,9litrovém turbodieselu. V případě nástupce již u vonnějších oktanů došlo na downsizing, stále se ovšem nejednalo o takovou čistku, k jaké začali v Mladé Boleslavi přistupovat počínaje rokem 2014. Generace třetí se totiž již zpočátku musela obejít bez objemnějších benzinových jednotek, diesely pak přes palubu zamířily zcela. Stávající provedení vám pak dává vybrat už jen mezi litrovým tříválcem a čtyřválcovou jedna-pětkou.

Tento vývoj svádí k tomu, aby se mnozí nadšenci pokusili tovární pochybní napravit a pod kapotu napěchovali agregát odjinud. To si kvůli výchozímu stavu prostoru jistě vyžádá hezkou řádku úprav, ovšem i přesto by ve finále neměl být problém instalovat pod kapotu třeba jednotku ze stávající Škody Octavia RS, tedy přeplňovaný dvoulitr disponující 265 koňmi. I ten totiž roztáčí jen přední kola, což znamená, že zadní partie můžete nechat ve standardním stavu.

Na aukčním webu Bring A Trailer se nicméně objevil v prodeji motor, kvůli kterému byste takovou Fabii museli překopat opravdu razantně. Nešlo totiž o nic menšího než atmosférický desetiválec o osmilitrovém objemu, který byl svého času určen pro Dodge Viper první generace. Na kontě má přitom 400 koní, což z dnešního úhlu pohledu nepůsobí moc přesvědčivě, ale malý výkon to pořád není. A motor dodnes nebyl ani jednou použit.

S tímto konkrétním agregátem je přitom spojeno hned několik zajímavých příběhů. V roce 1996 byl totiž zaměstnancem jednoho dealerství Chrysleru objednán omylem, neboť dotyčný při zadávání příslušného interního kódu spletl jedno číslo. To pak stačilo k tomu, aby se místo plechovky červené barvy dočkal jednotky s červeným víkem hlavy. Proč se pak nikdy neprodal, není známo, souviset to však může s tím, že v onom roce 1996 se Viper dočkal faceliftu, v jehož rámci výkon motoru poskočil na 421 koní.

Co se dělo po dalších 27 let, není známo. Ovšem loni jej kdosi po dvou letech vlastnictví prodal právě skrze Bring A Trailer za 16 tisíc dolarů (cca 385 tisíc Kč). Nový vlastník pak následujících šestnáct měsíců nejspíš zvažoval, zda se mu vyplatí udělat z něj podstavec pro stolek do obývacího pokoje, nebo jestli je lepší strčit ho do útrob nějakého vozu. Protože se ale verdiktu nedobral, zvolil možnost třetí, a sice další přeprodej. Ten mu pak i něco vynesl, neboť nový majitel za něj dal 19 000 USD (přes 457 tisíc Kč).

Když se podíváme na historii aukce, zjistíme, že pouhých devět minut před jejím ukončením byl nejvyšší příhoz 8 750 USD (asi 210 tisíc Kč). Poté se ale hlavně mezi dvěma zájemci rozhořela skutečná bitva. Ta by mohla naznačit, že dál tato „horká brambora“ putovat nebude a konečně se po takřka třech dekádách od výroby dočká svého primárního účelu, tedy nasazení na silnici. Oné Škodě Fabia by slušel, ostatně jakému autu ne...

Tímto osmilitrovým desetiválcem disponovala původní verze Viperu, dnes je z ní ceněný klenot svádějící k myšlenkám, do jakého moderního nedochůdčete motor nacpat. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

