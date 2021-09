Průšvih jednoho z nejprodávanějších elektromobilů nemá řešení, shořel další vůz před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services

Nervozita majitelů stoupá, poslední požár vznikl při pouhém odstavení vozu uvnitř garáže. Jen bleskový zásah hasičů zabránil tomu, aby vzplanul celý dům.

Tohle bude pro koncern General Motors velmi drahé, ať už se na věc podíváme jakkoli. Naposledy předevčírem jsme psali o tom, že jeho průšvih s modelem Bolt dál graduje, když automobilka otevřeně přiznala, že auta od některých majitelů raději vykupuje zpět. Stalo se tak krátce poté, co GM zbavil svá prohlášení k věci části mlhy a přiznal, že celá patálie stále nemá řešení.

Jinými slovy, po světě jezdí přes 140 tisíc Boltů a odvozených Opelů Ampera-e, které mohou vzplanout téměř za jakýchkoli podmínek a automobilka pořád s jistotou neví, proč se to děje a jak tomu zabránit. Nejde tu tedy o nějakou defektní šarži akumulátorů, ale zjevně o konstrukční nedostatek, jehož povaha je tak nejasná, že GM potažmo jeho dodavatel (LG Chem) nedokáže příčinu s jistotou odhalit. A neumí tedy dodat ani náhradní baterie, ani bezvadné akumulátory pro nově vyrobené vozy.

I jejich produkce proto stojí, existující auta ale zatím dál hoří. O dalším z poměrně dramatických požárů informuje tisková zpráva záchranných složek z Cherokee County v americké Georgii, které byly přivolány k jednomu z tamních domů okolo 9. hodiny ráno poté, co majitele upozornil požární alarm a všiml si kouře vycházejícího z garáže. Hasiči byli naštěstí velmi rychlí a na místo dorazili dříve, než se oheň stihl rozhořet. A postupovali velmi systematicky - hořící auto vytáhli z garáže a uhasili jej těsně před domem.

Nikomu z lidí se naštěstí nic nestalo, ovšem Bolt to má spočítané. Požár pak v menší míře poškodil garáž a otazníky visí nad stavem Dodge Ram, který byl zaparkován vedle Boltu. Hasiči konstatují, že bylo štěstí, že se požár podařilo dostat tak rychle pod kontrolu - garáž byla přímo spojena s domem dřevěné konstrukce a stačilo by nejspíše pár dalších minut, aby oheň zachvátil i obytnou část.

Hovořme o štěstí v neštěstí, ne však pro Chevrolet a General Motors. Hasiči potvrdili, že auto nebylo připojeno na nabíječce a chytlo prostě jen tak při stání. Majitel vozu buď nevěděl o radě GM parkovat do vyřešení problému auto mimo garáž nebo jí nedbal, navzdory představám některých to ale není tak, že by parkování v garáži mělo na samotný vliv požáru nějaký vliv. To je jen preventivní opatření, aby vozy mohlo být případně možné snáze uhasit či nezpůsobily další škody. Samotnému vzniku tedy zacházení ze strany majitele nijak nepřispělo.

Jsme zvědavi, jak se bude situace dále vyvíjet, z reakcí majitelů na internetových fórech a sociálních sítích je ale patrné, že nervozita stoupá. Zdokumentovaných požárů není zase tolik, v případě USA se hovoří o desítkách (byť je otázkou, zda víme o všech), což při počtu prodaných vozů nevypadá jako zase takové riziko. Problém je ale v tom, že k požárům dochází zcela nahodile a automobilka nemá jiné řešení než auto prakticky nepoužívat.

Zákazníkům radí auto nedobíjet doma, neparkovat v garáži, nenabíjet na víc než X a na nevybíjet méně než Y... Majitelé tak konstatují, že ve výsledku zbude jistý dojezd nějakých 160 km a dobíjení je komplikované. A pokud nikdo neví, na koho se zítra „usměje štěstí” a auto prostě shoří, když chladné stojí na místě, je to velmi slabá útěcha. Rozsáhlý zpětný výkup je blíž každým dnem.

Hovořme o štěstí, že v tomto případě odnesl požár jen vůz sám. Chevrolet stále neví, jak problém vyřešit či jak mu předejít u nově vyrobených aut. Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services

Zdroj: Cherokee County Fire and Emergency Services

Petr Miler