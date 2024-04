První majitel najel 556 tisíc km s malým 45koňovým autem, jen tachometry na něm utavil tři. Tomu se říká oddanost včera | Petr Miler

/ Foto: T.G., publikováno se souhlasem

Víte, že nejezdíte správným autem, když váš způsob využití nezvládá ani jeho tachometr. Majitele tohoto vozu to ale zjevně neodradilo. I s hromadou náhradních dílů si ho nechal dlouhých 31 let, během nichž ujel přes půl milionu km, i když se na to ani trochu nehodí.

Volkswagen za dobu své existence stvořil několik automobilových legend. Tou největší musí být Golf, který je tím správným kompromisem mezi úplně vším a dokázal se v rozličných verzích trefovat do vkusu prakticky kohokoli. Větší Passat a menší Polo ale z hlediska jakési ikoničnosti zůstávají jen kousek v závěsu za ním.

Dnes si vezmeme na paškál menší Polo, které se prodává už ve své šesté a - pokud se u VW nezmění atmosféra, vedení nebo cokoli podobného - bohužel také poslední generaci. Ve své druhé iteraci to bylo pořád to správně obyčejné, jednoduché, levné, ale trvanlivé auto, které vydrželo v prodeji dlouhých 13 let. Za tu dobu se stihlo zaháčkovat v srdcích mnohých, asi nikdo k němu ale nepřilnul tak jako majitel stroje na fotkách níže.

Ten je teď na prodej a byť na první pohled vypadá naprosto nezajímavě, ve skutečnosti je to rarita par excellence. Od prodávajícího víme, že vůz vlastnil od roku 1993 jediný člověk, pro kterého to bylo už druhé Polo téže generace. A dnes víme, že to pro něj bylo i úplně poslední Polo vůbec, protože s jeho prodejem končí s ježděním s auty nadobro - s vozem tedy „projezdil” existenci dalších čtyř generací téhož auta.

Sám s ním tedy za 31 let od jeho vzniku najel neskutečných 556 tisíc km. Tohle číslo vzniklo součtem, protože na autě nevydržel takový zápřah opakovaně ani tachometr. A nebyl v tom zdaleka sám, jak můžete vidět i z přiložených fotek. Postupně bylo vyměněno kdeco včetně částí karoserie a nedávno i 45koňového motoru. To vše proto, aby auto bylo schopno dál jezdit a dosáhlo až kýžené mety.

Jistě, známe spoustu aut, která najela více kilometrů a mnohem rychleji, třeba tento „milionový” Mercedesem z roku 2010, ovšem to jsou obvykle vozy dostatečně pohodlné a výkonné na to, aby s nimi pár set kilometrů denně nebolelo je ani posádku. Ujet 556 tisíc km s malým, jen 45koňovým spartánským Polem tak trochu bolet muselo. Majitel ale s většími nájezdy soustavně počítal, proto se také zásobil náhradními díly, které nyní posílá dál i s autem.

Těžko tak posoudit, v jakém stavu Polo II vlastně celou tu nálož přežilo, k původnímu má zjevně daleko. Ten výsledný je ale překvapivě dobrý. S novým autem si vůz opravdu nespletete ani omylem, přesto se zdá být fit natolik, že si za něj prodávající troufá žádat 850 Eur, tedy asi 22 tisíc Kč. Skoro bychom řekli, že 31 let staré, 45koňové mini s 556 tisíci km na několika tachometrech takovou cenu mít nemůže, ale tohle je vážně neobvyklý kousek.

Najezdit s Polem druhé generace 556 tisíc km za 31 let v roli prvního majitele chce oddanost skoro až za hrob, nemyslíte? Foto: T.G., publikováno se souhlasem

Zdroj: Volkswagen VW Polo 86c TÜV 09/24 inklusive Ersatzteile@Mobile.de

Petr Miler

