Putin se obul do VW ve stínu jeho kolapsu: „Odchod z Ruska byl omyl, německým přátelům jsme neházeli klacky pod nohy jako jiní," říká

O Vladimiru Putinovi si každý může myslet své, nemá ale v této věci v čistě faktické rovině pravdu? Volkswagenu by při jeho současných problémech zachování silné přítomnosti v Rusku pomohlo, takhle je pro něj jen další osinou v zadnici.

Jak vážná je situace Volkswagenu, není možné zvnějšku říci, pokud ale nejvyšší šéf koncernu veřejně říká, že firma je zralá na bankrot a následnou restrukturalizaci, narůžovo bychom ji určitě nemalovali. Nenechte se přitom zmást minulými výsledky či nedávnými zisky, automobilový průmysl je v tomto neobyčejně krutý - cesta na vrchol může být zdlouhavá a trnitá, úpadek ale může být neskutečně rychlý.

Budeme se opakovat, ale prostě nesmíme zapomínat, o jak kapitálově náročný byznys jde. Společnosti jako VW Group patří mezi firmy s největšími obraty na celém světě, jejich zisky jsou ale vzhledem k tomu relativně skromné. Pokud operují s vyšší než jednoprocentní ziskovou marží, je to spíš zázrak, takže vynakládají extrémní prostředky na relativně malé zisky. Pokud se pak něco pokazí na straně příjmů, které prostě nevydupete ze země, věci vezmou rychlé spády. „A pak má člověk pocit, že jen chytá vodopády,” jak by řekl klasik.

Není to velká hyperbola, nákladů se totiž hned tak nezbavíte, jak je vidět i na současné situaci ve VW. Když tedy začnou prodeje váznout, nedávné „pármiliardové” zisky se rychle obrátí v o řád větší ztráty. Obáváme se, že Volkswagen je skutečně na hraně takové situace, kterou žádná, ale žádná firma nemůže přežít dlouho. V Evropě za současné situace VW už snad ani nic velkého vydělat nemůže, v Severní Americe silný není, Jižní Amerika nezachrání vše a v Asii dosud žil hlavně z pozice v Číně. Ta se ale hroutí a najednou není z čeho brát.

Na co jsme ještě zapomněli? Na Rusko, i to bylo pro VW (a jeho další značky, Škodu nevyjímaje) jedním z klíčových světových odbytišť. Také to ale opustilo a z miliardových zisků zůstaly znovu jen miliardové „sekery”. Muselo se to stát? Zdánlivě ano, politicky ano, protože sankce, protože protiruské nálady, protože tohle všechno, co dobře známe. Ale technicky? Nikoli. VW mohl v Rusku podnikat dál i bez vazby na okolní trhy, ostatně jen s dodávkami z Číny by svůj byznys v největší zemi světa udržel snadno fit, jak to jen šlo. Zvítězila ale politika a Němci tam zabalili krám.

Poškodili tím Rusko? Stěží, Rusové kupují jiná auta a tamní trh působí velmi zdravě, chvílemi je i druhý největší v Evropě. Poškodil tím sebe? Zcela nepochybně, neboť přišel o jedno ze svých největších odbytišť a dal efektivitě svého fungování další z mnoha ran. Právě po tom se nyní s odstupem času, ovšem s přímou narážkou na současný kolaps VW, povozil 15. investičním fóru VTB v Moskvě sám ruský prezident Vladimir Putin.

Informuje o tom agentura TASS s tím, že opuštění Ruska byl ze strany VW omyl, který jej připravil o zisky. Plný zlé krve kvůli tomu ale není, vyjadřuje se smířlivě: „Po dekády jsme udržovali velmi dobré vztahy s Německem. Velmi dobře jsme si rozuměli. Německé firmy se vždy soustředily na investice do dlouhodobé výroby spíš než na honbu za rychlými zisky. Proč tedy Volkswagen opustil ruský trh?” zeptal se řečnicky Putin ve svém vystoupení a zdůraznil, že ze strany Ruska nepřišel na takový postup jediný požadavek.

„Mohli zde pokračovat ve svém fungování, prodávat své produkty s vysokou úrovní lokalizace a dokonce dodávat komponenty. A tak dosahovat vysokých výnosů,” pokračoval ruský prezident s tím, že Rusko neházelo německým partnerům klacky pod nohy a dbalo na zachování férových tržních podmínek. „Nikdy jsme nepodnikli žádné netržní kroky, žádná netržní regulační opatření. Nikdy jsme nevytvářeli pro naše německé přátele na ruském trhu takové překážky, jaké pro ně byly jinde vytvořeny v jiných oblastech, zejména v té environmentální,” poznamenal.

Můžete to označit za populismus, za blbost, patrně se na nás někteří z vás budou zlobit za to, že o tom vůbec píšeme. Ale odmyslíme-li si z podstaty kontroverzní osobu autora těchto slov, není to prostě pravda? Němci v Rusku rozjeli dlouholetý stabilní byznys, při kterém zdaleka nemuseli dostávat tolika regulačním nesmyslům jako v EU. A Rusové je nevyháněli, vyhnali se sami z výše zmíněných, třebaže pochopitelných důvodů. A nyní trpí, ne jen kvůli tomu, ale jistě také kvůli tomu.

Putin k tomu řekl, že v důsledku odchodu VW z Ruska byli nakonec „nejsilněji zasaženi zaměstnanci. Nyní tisíce z nich stávkují, protože jejich podniky se zavírají”. A tomu se podle něj šlo vyhnout.

V ruské továrně v Kaluze se vyráběla řada Volkswagenů i Škod, teď už fabrika ani nepatří Němcům, z jejich vlastní vůle. Vladimir Putin to nyní připomněl s tím, že i to pomohlo VW ke kolapsu, který nyní prožívá. Foto: Volkswagen

