Richard Hammond dostal poslední šanci koupit si zpět auto, jehož prodeje dodnes lituje

/ Foto: Ferrari

Možná se to stalo i vám. Nějaké auto v určitý moment musíte prodat, s odstupem času se ale nemůžete zbavit myšlenky, že jste to neměli dělat. Přesně to se stalo s Ferrari 550 moderátorovi Top Gearu a The Grand Tour a právě jeho vůz mu byl znovu nabídnut ke koupi.

Když před nějakými patnácti, dvaceti léty začali politici a aktivisté horovat za zelenější automobilový svět, řada lidí se obávala, že se sportovními vozy je konec. Nic takového se ale nestalo, místo toho dorazilo bezprecedentní množství novinek, které svou jízdní dynamikou jasně poráží vše, co vzniklo dříve. Za volant těchto aut se však z rozličných důvodů usedá stále méně a právě obava, že nic takového už znovu nebude vyrobeno, je jedním z nich. Takové vozy totiž rostou na ceně a to tím více, čím méně s nimi majitel jezdí.

Ferrari 550 Maranello, které můžete vidět na videu Drive Tribe níže, ale více jezdilo nežli naopak. Od roku 1998, kdy přišlo na svět, totiž najelo již 57 785 mil neboli 92 976 km, což je na poměry Ferrari vysoká cifra. Vše nicméně má své opodstatnění. Italské kupé dosud mělo šest majitelů, z nichž někteří ho používali prostě jako auto. V tomto případě ale za květnatější historii budete vděčni, neboť jedním z nich je i Richard Hammond, tedy slavný britský moderátor spojený zejména s pořady Top Gear a The Grand Tour.

Hammond už dříve veřejně přiznal, že náturu tohoto vozu miloval a jeho prodeje nikdy nepřestal litovat. Právě proto dostal chybu napravit, neboť stávající vlastník vozu jej nabídl k prodeji a jeho kolegu z Drive Tribe nenapadlo nic lepšího, než Maranello vzít a Hammondovi jeho někdejší auto ukázat osobně. Aby toho nebylo málo, stalo se tak v garáži bývalého šéfredaktora magazínu Evo Harry Metcalfe, který byl předchozím tohoto majitelem. Právě on jej používal jako auto pro každý den - koupil jej v roce 2004 a za pár let s ním najel přes 48 tisíc kilometrů. I díky němu tedy toto Maranello není nebylo garážovou královnou.

Při setkání s takovým autem se oběma legendám automobilové žurnalistiky vrátily vzpomínky, ale zatímco Metcalfe s nadšením vzpomínal na to, jak auto koupil, Hammond se zármutkem na to, jak jej prodal. A nebo spíše musel prodat. Je to trochu hořce úsměvná historie, neboť Richard tak učinil ve finanční tísni poté, co se přestěhoval do domu, kde se nakonec rozhodl s rodinou nebydlet a vrátit se do původního příbytku. Protože se ale zavázal k úhradě nájmu nejméně na 6 měsíců a peněz neměl na rozdávání, pokryl nájem za dům, který neobýval, právě z prodeje tohoto Ferrari.

Z dalšího setkání s ním byl očividně dojatý, jestli jej ale opět koupil, nedokážeme říci. Přímo před objektivem kamery se k ničemu neodhodlal a auto, které pohání 5,5litrový atmosférický dvanáctiválec ženoucí svých 485 koní na zadní kola skrze šestistupňový manuál, bylo v mezičase prodáno za 60 tisíc liber, tedy asi 1,8 milionu Kč. Jestli jemu, nebo někomu jinému, se teprve dozvíme.

Pro tuto chvíli dodejme, že auto je navzdory svému nájezdu ve velmi dobrém stavu. V březnu 2018 dočkalo velkého servisu u společnosti AE Performance, jejímž spoluzakladatelem a spolumajitelem byl zesnulý Paul Walker. Byly vyměněny veškeré filtry, rozvodové řemeny, svíčky, brzdová kapalina či olej v převodovce. Nahrazení se dočkaly úchyty motoru, zapracováno však bylo také na výfukovém systému nebo na spojce. Opětovného utěsnění se dočkaly také světlomety.

Aby toho nebylo málo, vůz se rovněž dočkal modernizace veškerých tlačítek v interiéru, stejně jako si můžeme povšimnout neoriginálního rádia Kenwood. To zde působí jako pěst na oko, nicméně na druhou stranu funguje daleko lépe než původní kousek, který nicméně zůstává součástí prodeje. Stejně jako třeba sada nářadí, žárovek a pojistek, jež ovšem i přes onen nemalý nájezd zřejmě nikdy nebyla použita. Kupé tedy má být ve skutečně nadstandardním stavu, jeho další osud je v tuto chvíli ve nejasný.

V aukci bylo k mání jedno z červených Ferrari 550 Maranello, které kdysi vlastnil Richard Hammond a ještě před ním Harry Metcalfe. Hammond znovu přiznal, že jeho prodeje dodnes lituje a popsal i moment, kdy a proč se tak stalo, jestli si ho koupil zpět, ale nevíme. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Drive Tribe @Youtube, Collecting Cars

