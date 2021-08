Hammond otevřeně promluvil o budoucnosti The Grand Tour ve chvíli, kdy jí věští konec před 5 hodinami | Petr Prokopec

Poslední pokračování pořadu The Grand Tour se nesetkala s dvakrát vřelým přijetím, a tak se začalo spekulovat o konci celé show. Co je na tom pravdy? Nejmenší z moderátorů říká, že neskončí, dokud absolutně nebude muset.

Před necelými dvěma týdny měl premiéru třetí speciál čtvrté řady The Grand Tour. Epizoda s názvem Lochdown nás zavedla do Skotska, kam Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May vyrazili v doprovodu tří klasických amerických vozů. Během své cesty nicméně vyzkoušeli i další produkty ze zámořské produkce, neboť se snažili dobrat odpovědi na zásadní otázku - proč Britové po amerických vozech často touží, ovšem nakonec je prakticky vůbec nekupují?

Jak vše dopadlo, nebudeme prozrazovat, místo toho si tuto epizodu pusťte. Důvodů je ostatně více. Jakkoliv totiž třetí speciál nebyl až tak vyloženě tragický jako první epizoda čtvrté série s názvem Seamen, kdy trojice vyměnila auta za lodě, pocity z něj máme rozporuplné. A nejsme sami, smíšených reakcí je plný internet. Až na několik závěrečných minut se totiž ukázalo, že ani Clarkson a spol. se již nedokážou vyhnout kopírování sebe sama.

Ve výsledku tedy nepřekvapí, že se ihned začalo mluvit o tom, že konec The Grand Tour je na dosah. Jak se ovšem zdá z odpovědi Richarda Hammonda, minimálně ještě nějakých pár let trojice z obrazovek nezmizí. Nejmenší z moderátorů totiž uvedl, že dokud lidé jeho a jeho kolegy budou sledovat, show bude pokračovat. Sám si žádnou kreativní vyčpělost nepřipouští.

„Proč končit? Pro média jsem pracoval 33 let, a měl jsem neuvěřitelné štěstí, neboť posledních 20 let jsem strávil s opravdu úžasným týmem lidí. Dostalo se mi požehnání, neboť jsem měl neskutečnou příležitost vidět místa, která bych jinak neviděl. Budu v tom tedy pokračovat tak dlouho, dokud to jen bude možné,“ uvedl Hammond s tím, že „dokud lidé neřeknou, abych s tím přestal, pak s tím nepřestanu“ či „nechci to zastavit nebo přerušit dokud absolutně nebude muset“.

To zní velmi odhodlaně a jak jsme již uvedli, kopírování sebe sama si populární novinář nepřipouští. „Nemyslím si totiž, že by nám po stránce kreativní došla pára. Stále jsou zde další okolnosti, další místa a další střípky historie, které můžeme prozkoumat a představit.“ Trojice tedy hodlá na obrazovkách vydržet tak dlouho, dokud ji neopustí síly či věrnost publika. Jak velká je ale divácká obec, mateřský Amazon bohužel nesděluje.

Je nicméně otázkou, zda by Hammond a spol. neměli zauvažovat nad naplněním rčení o tom, že v nejlepším se má přestat. V našem širokém okolí totiž není prakticky nikdo, kdo by si kteroukoliv z epizod The Grand Tour pouštěl opakovaně. To ovšem není případ celé řady speciálů Top Gearu, jenž byly originálnější, vtipnější i akčnější. Na druhou stranu je třeba obdivovat Hammondovo odhodlání - v jeho věku a vším, co má za sebou, nic dalšího dělat nemusí, ale zjevně chce.

