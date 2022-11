Richard Hammond poprvé ukázal svůj nový byznys, splnil si tím svůj dávný sen před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: The Smallest Cog

Leckdo by čekal, že podobně úspěšný člověk bude po životě stráveném na cestách rád, že si může někde v klidu užívat své vydělané peníze. Nejmenší z trojice moderátorů Top Gearu a The Grand Tour si ale plní své sny docela jinak, v běhu.

Není tomu dlouho, co jsme se mohli podívat do dosud tajné garáže Richarda Hammonda. Ta už oproti minulosti není tak napěchovaná, slavný moderátor totiž prodal tři auta a pět motocyklů. Důvodem byla honba za splněním jeho dávného snu, založení dílny zvané The Smallest Cog, která se zaměřuje na renovace starých aut. Aby ovšem Richard mohl realizovat svou vizi, potřeboval značnou hotovost. Jak nicméně aktuálně dodává, dílna mu snad časem vydělá dostatek peněz na to, aby si Porsche 911 T (1969), Bentley S1 (1959) a Lotus Esprit Sport 350 (1999) mohl koupit zpátky.

Nyní se Hammond rozhodl svůj nový byznys poprvé ukázat a odhalit část jeho zázemí, svou kancelář. Nové video přitom mapuje jak stav z jara letošního roku, tak i ten aktuální. Za šest měsíců došlo na nemalý posun, zvláště v případě salónku pro VIP klientelu. Do toho se již dá vkráčet po schodech, které dříve chyběly, stejně jako samotné stěny, strop či vybavení. K původně zamýšlenému účelu však nová místnost až tak moc neslouží. Místo toho se stala improvizovaným studiem pro internetový projekt Drive Tribe. Tedy dnes už jen pro to, co z něj zbylo.

Podobně je ovšem na tom i přízemí, kde se pro změnu připravuje druhá série dokumentárního pořadu právě o samotné dílně. Hammond nicméně doufá, že jednoho dne se veškeré věci nebudou odkládat na zem, ale do polic. V takové chvíli vše bude působit lépe na zákazníka, neboť ten by se mohl ve chvíli, kdy uvidí své drahocenné auto rozmontované na kusy, jenž se válí po podlaze, zhrozit. Pro Hammonda je tak The Smallest Cog projektem, který mu má zajistí živobytí i poté, co skončí s natáčením.

Zatím je nicméně s dosavadním posunem spojeno jak nadšení, tak zklamání. Richard totiž stále ještě nedotáhl veškeré věci do konce, což se týká i jeho kanceláře. Do té se sice již nastěhovaly skříně, které byly v mžiku zaplněny věcmi, na které si Hammond mnohdy ani nevzpomíná, zbytek ovšem za výstavní lze považovat jen stěží. Obrazy nevisí na zdech, nýbrž se válí pod stolem, jenž je zatížen haldami papírů. Každý ale nějak začínal a v případě Richarda H. asi není nutné mít obavy, že by tento projekt nedotáhl do konce.

Pro Hammonda je dílna zvaná The Smallest Cog splněným snem. Na jeho realizaci nicméně bude muset známý novinář a moderátor ještě dost zapracovat. Foto: The Smallest Cog, tiskové materiály

Zdroj: DriveTribe@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.