Řidič ukázal policistovi vztyčený prostředníček, byl zatčen a obviněn. Teď mu stát musí zaplatit přes 4 miliony Kč

/ Foto: Vermont State Police, CC0 Public Domain

Celý případ skončil u soudu, který se přiklonil na stranu muže nemístně popotahovaného za své možná nevhodné, ale jistě ne nelegální chování. „Tento incident se v prvé řadě nikdy neměl stát,” říká po verdiktu právní zástupce odškodněného.

S případem zneužití státní moci jste se buď setkali, nebo se s ním teprve setkáte, říkávají staří harcovníci. A obáváme se, že mají pravdu. Jsme všichni lidé v dobrém i zlém a je spíše výjimkou, pokud někdo dokáže jednat věcně a profesionálně bez ohledu na okolnosti. Do rozhodování lidí se zkrátka pletou i emoce, ač by neměly. A pokud někoho, kdo nad vámi zrovna má nějakou moc, něčím popudíte, nezřídka vám to vrátí, jak zrovna může.

Nemusí to nutně být přímá akce a reakce, což mi jistě neradi potvrdí lidé žijící v Česku menších obcích, kde zná každý každého. Mezi takové se řadím a kolikrát už jsem se setkal s pohrdavým jednáním úředníka, který bydlí kousek ode mě, jen proto, že někdy jezdím hlučnějšími auty. Nezajímá ho, že jsou legální, a ignoruje, že jsem si vědom potenciální nepříjemnosti jejich projevu a jezdím s nimi zejména v noci maximálně ohleduplným způsobem. Prostě se mu to „nelíbí”, teď vám může nějak zkomplikovat život, a tak to udělá.

Osobně to beru s nadhledem a dál situaci neeskaluji, ač bych si mohl stěžovat - patřím mezi ty „hlupáky”, kteří dokola věří, že velkorysost bude nakonec odměněna velkorysostí. Trochu jinak se v podobné věci zachoval Gregory Bombard, muž z amerického Vermontu, který se s podobně neprofesionální reakcí setkal ze strany policisty. A upřímně se mu nelze divit - dotyčný se nezastavil u pár nevraživých poznámek, kontroly lékárničky nebo čehokoli podobného. Bez jakéhokoli reálného důvodu jej policie zatkla, zadržovala a dokonce ho obvinila z trestného činu, který nespáchal.

Co přesně se stalo? Celý případ má kořeny už v roce 2018, kdy byl Gregory Bombard ve městě St. Albans zastaven policistou Jayem Riggenem údajně kvůli tomu, že mu Bombard ukázal vztyčený prostředníček. Jestli to udělal, není zřejmé, on sám to popírá. Ale i kdyby ano, nebyl to důvod jej zastavovat a kontrolovat, natož pak trestat. Při pozdějším řešení případu vypověděl, že policistovi nadával a ukázal mu vztyčený prostředníček až poté, co dokončil onu neopodstatněnou kontrolu, ale to je v zásadě nedůležitý detail.

Bez ohledu na to, kdy a jak Bombard dal ono nevraživé gesto policistovi najevo, byl na jeho základě zastaven, zatčen, obviněn z výtržnictví, skončil v cele předběžného zadržení a jeho auto bylo odtaženo do policejní úschovy. Podle pozdějšího zkoumání případu, kterému se věnují mimo jiné New York Times, byl muž zadržován více než hodinu a pak byl předveden před soud. Žaloba byla ale nakonec zamítnuta jako neopodstatněná.

Policisté to museli vědět, Bombarda jen chtěli těmito nepříjemnostmi „v rámci svých pravomocí” potrestat za jeho nevraživost, dotyčný si to ale nenechal líbit. Obrátil se na Americkou unii občanských svobod (ACLU), která se jej v případu rozhodla zastupovat a nakonec zažalovala stát Vermont kvůli porušení práv „neopodstatněnou silniční kontrolou” a „odvetným zatčením”. A postupně Vermont dostala do pozice, kdy stát pod tlakem soudu kapituloval a souhlasil s úhradou odškodnění a soudních poplatků v celkové výši 175 000 USD, tedy více jak 4,1 milionu Kč. To za to opravdu nestálo.

Jako slušně vychovaní lidé pochopitelně nemůžeme jásat nad tím, že někdo někomu nadává a ukazuje mu obscénní či agresivní gesta, to se prostě nedělá, policista ale zkrátka musí být schopen to přehlédnout a jednat jen v souladu s realitou. Tou tady bylo, že dotyčný se ničeho nedopustil, policista to věděl, přesto hledal záminku k jeho kontrole a pak jej neopodstatněně zatkl, zadržel a konfrontoval se soudním systémem. Pokud někdo policii dá najevo, co si o ní myslí, ať už z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem, ve svobodné společnosti to nemůže být důvodem pro trestání dotyčného, a to jakýmkoli způsobem.

„Ačkoli je náš klient s výsledkem spokojený, k tomuto incidentu v prvé řadě nikdy nemělo dojít,” uvedla k věci Bombardova právní zástupkyně v prohlášení po uzavření případu. „Policie musí respektovat práva každého pramenící z prvního dodatku ústavu - dokonce i v případě záležitostí, které považuje za urážlivé nebo znevažující.” Dotyčná dále uvedla, že doufá, že výsledek tohoto sporu povede k vytrénování policistů tak, „aby se vyhnuli umlčování kritiky a neopodstatněnému zastavováním aut”. Vermontská státní policie se k věci raději vůbec nevyjádřila.

Už oficiální snímky Vermontské státní policie naznačují, že svou moc dává najevo ráda. Tentokrát ale zašla moc daleko. Byli bychom rádi, kdybychom v Česku podobných případů nebyli svědky, ale realitou bohužel bývá opak. Foto: Vermont State Police, CC0 Public Domain

Zdroj: New York Times

Petr Miler

