Taxíky bez řidiče jsou stále větší průšvih. Firmě prodělávají 121 milionů denně, i když jsou placené před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise, tiskové materiály

Kumulovaná ztráta 121 miliard už není legrace, věci se navíc nevyvíjí správným směrem. Firma ale neztrácí víru a už za 8 let věří v zisky odpovídající desetinásobku zmíněné sumy každý rok.

Připusťme, že idea silnic plných dobře fungujících robotických vozů má své kouzlo. Je sice pravdou, že by řada lidí přišla o radost z řízení, tu by si ale pořád mohla kompenzovat třeba na závodních okruzích. Ve jiných ohledech by mohlo dojít k posunu správným směrem - taková doprava by mola být bezpečnější, plynulejší a nákladově efektivnější. A to nejen díky nižším energetickým nárokům, ale i tomu, že jedno auto by zvládlo sloužit více než jedné rodině, a tak by jich ani nebylo třeba tolik.

Zní to zajímavě, problém je ale v tom, že jde jen o ideu, teorii, kterou není možné v jakkoli dohledné době - pokud vůbec někdy - uvést v praxi. Výše zmíněný výsledek je podmíněn tím, že takovou technologií budou osazena všechna auta, která mezi sebou i se svým okolím budou schopna komunikovat. Především pak ale musí být s to takovou jízdu bezproblémově zvládat i v interakci s prvky, které z podstaty nelze elektronizovat (chodci, cyklisté, hrající si děti, zvěř, cokoli takového), což se v tuto chvíli jeví být naprostou utopií.

Elon Musk o něčem takovém mluví již léta a stejně dlouhou dobu taková auta slibuje. Jenže se píše rok 2022 nic takového neexistuje. Místo toho se neustále zvyšuje počet vyšetřování, jenž agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích v souvislosti s technologiemi Autopilot a Full Self-Driving zahajuje. Tesla nicméně není jedinou firmou, kterou má v hledáčku. Kvůli nehodám robotických taxíků je totiž vyšetřován i koncern General Motors, respektive jeho divize Cruise, která se těmto vozům věnuje.

Pro GM je to nemalý problém, zvláště nyní, kdy zveřejnil výsledky za druhý letošní kvartál. Divize zabývající se autonomní technikou totiž během této doby prodělala 500 milionů dolarů (cca 12,1 mld. Kč), tedy více jak 5 milionů dolarů (121,1 mil. Kč) denně! Od roku 2018 pak na konto robotických taxíků, které se dnes už pohybují po ulicích San Franciska, již padlo takřka 5 miliard dolarů (121,1 mld. Kč). To jsou šílené peníze, GM ale tuto bilanci bagatelizuje s tím, že v roce 2030 bude tato divize vydělávat 50 mld. USD (1,21 bilionu Kč) ročně. Za 8 let si o tom povíme.

Jen v rámci San Franciska to pochopitelně nepůjde, koncern proto doufá v expanzi. Ta však mimo jiné záleží na povolení jednotlivých samospráv a především funkčnosti celého řešení a jeho atraktivity pro zákazník. Zatím se ukazuje, že robotické taxíky nejsou až takovým lákadlem, jak se původně zdálo. Divize Cruise totiž během loňského prvního pololetí, kdy jízdy nebyly zpoplatněné, dosáhla ztráty 600 milionů dolarů (14,5 mld. Kč). Letos, kdy již zákazníci musí platit, jde o 900 mil. USD (21,8 mld. Kč).

Ani pohled na konkurenci nenaznačuje, že by autonomní řízení bylo stejně žhavým tématem jako ještě před pár lety. Akcie společnosti Aurora Innovation totiž od počátku roku klesly o 80 procent, hodnota firmy TuSimple Holdings zabývající se robotickými náklaďáky pak ve stejném období klesla o více než 70 procent. I proto experti naznačují, že zakrátko můžeme očekávat i změny nálad u investorů. Těm totiž peníze mizí pod rukama a podle skeptiků tom v horizontu minimálně 20 let nebude jinak.

GM nicméně stále věří v úspěch, i když má proti sobě odbory. Pokud totiž má dojít na realizaci výše zmíněných obratů, pak je pochopitelně třeba, aby po silnicích jezdily pomalu jen robotické taxíky. Kvůli tomu si ovšem spousta lidí bude muset najít jinou práci. Pokud to bude za stavu, kdy se naplní zkraje zmíněná idea, proč ne. Vývoj ale zatím takovým směrem rozhodně nesměřuje.

Divize Cruise koncernu GM prodělává miliardy. A to paradoxně zvláště poté, co došlo na zpoplatnění jejích služeb. Ani to ale koncern neodradilo, od služby si slibuje řádově vyšší zisky již za 8 let. Foto: Cruise, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.