Rozčarování z nové generace japonské legendy je takové, že za ojetinu platí lidé pětkrát víc než za nový vůz

Jedno nové auto za cenu pěti ojetin, to je docela normální stav. Ale jedna ojetina za cenu pěti nových aut? To je něco naprosto mimořádného, přesto se nůžky mají tímto bizarním směrem dál rozevírat.

Představovat Toyotu Supra čtvrté generace by mohlo být nošením dříví do lesa. Z japonského kupé se stala ikona v roce 2001, kdy zazářila v prvním díle Rychle a zběsile. Ještě mnohem výše ji nicméně paradoxně nakoplo představení nástupce. Pátá generace totiž není výkladní skříní technologií výrobce ze země vycházejícího slunce. Místo toho tu máme spíše BMW Z4, které kromě vlastních karosářských panelů dostalo i pevnou střechu a jiné logo. Co by však u jiného modelu nevadilo - či naopak bylo dokonce samo zdrojem legendárního statutu -, to se v případě japonské legendy stalo doslova prokletím.

Zatímco tedy novinka s kódovým označením A90 je spíše zatracována, předchozí provedení A80 jen roste na ceně. Zajímavé nicméně je, že obrovské peníze jsou zájemci ochotni platit pouze za ty kousky, které hollywoodskou franšízou nebyly nikterak dotčeny. Tedy jinými slovy, tuningové kousky, do nichž jejich majitelé investovali celé jmění, se prodávají v podstatě za pakatel, a to přesto, že pod kapotou někdy nabízejí i výkon přes tisíc koní. Zlatem je místo toho vyvažováno nedotčené tovární provedení.

Ceny takových stále rostou, přičemž aktuálně došlo na další pokoření aukčního rekordu. V dražbě firmy Bring A Trailer se totiž černý exemplář z roku 1994, s nímž jeho první a jediný majitel najel pouze 13 tisíc mil (cca 21 tisíc kilometrů), prodal za naprosto bláznivou sumu. Vůz nebyl nikterak dotčen tuningem, stejně jako nebyl nikdy ukraden či nabourán. Místo toho se chlubí pouze továrními doplňky, mezi které patří odnímatelná střecha, zadní spoiler, kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče či audio systém se sedmi reproduktory.

Jde tedy o naprostý originál, jenž navíc disponuje tím nejstěžejnějším, tedy třílitrovým šestiválcem twin-turbo s kultovním označením 2JZ. Agregát naladěný na 324 koní výkonu a 427 Nm točivého momentu navíc doplňuje šestistupňový manuál, tedy daleko nejlepší kombinace z celé nabídky. Nemáme tu tedy pouze dokonalý stroj času v působivém stavu, ale rovněž řidičský ideál svého druhu, jenž dokáže zadní pneumatiky Bridgestone Potenza RE020 pálit na počkání.

Právě z těchto důvodů se o Toyotu Supra strhl nemalý boj, jenž nakonec vyústil v částku - podržte se pořádně - 232 tisíc dolarů, tedy více jak 5,8 milionu Kč. Za to by si mohl koupit v USA pět nových nástupců (od 43 540 USD) a ještě by mu bylo. Kromě toho pak nový majitel musel ještě aukčnímu webu zaplatit poplatek ve výši 5 000 USD (125 400 Kč). Dočkal se pak jak mnoha gratulací, tak i nepřejícných komentářů. Někteří lidé totiž příliš vysokou cenu nedokázali skousnout a poukazují na praní špinavých peněz.

Těmto závistivcům lze jen vzkázat, že Supra čtvrté generace se nad pět milionů korun začíná dostávat stále častěji. Přičemž mnozí naznačují, že tento černý kousek se někdy za rok objeví v prodeji znovu, přičemž by znovu mohl stanovit rekord. Jen již nepůjde o šest milionů korun, nýbrž o sedm či osm. A na konci dekády by se dle analytiků mohla originální Supra A80 prodávat i za 1 milion USD, tedy za víc jak 25 milionů Kč.

Zda na něco takového skutečně dojde, je nyní ve hvězdách. Je nicméně jisté, že nedotčené kousky čtvrté generace již nikdy levnější nebudou. Nedivili bychom se ale, kdyby nakonec na ceně jednou nabýval i nástupce. Také ten je nyní k dispozici s šestiválcem a ručním řazením, kdo na něco takového nebude za pár let hledět s touhou v očích?

Tento černý kousek změnil majitele za téměř šest milionů korun. Jo to nový aukční rekord - podle některých nesmyslná suma, podle jiných skvělá investice. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

