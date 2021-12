Rusové se se stojící výrobou nových aut vypořádají po svém, do továren povolají vězně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kamaz

Nemožnost vyrábět dostatek aut dnes trápí většinu automobilek a ty ruské nejsou výjimkou. V případě výrobce náklaďáků Kamaz ale montážní linky nestojí kvůli nedostatku komponentů, chybí mu pracovní síla. A tak dojde na poněkud ruské řešení.

V posledních měsících pomalu neuplynul den, během nějž bychom se neotřeli o krizi, jaká v historii automobilismu nemá obdoby. Výrobce trápí nedostatek komponentů, zejména pak čipů, v jehož důsledku dochází k uzavírání montážních linek či rovnou celých továren. Část lidí přišla o práci, ti šťastnější pak byli se sníženým platem dočasně odesláni domů. Dle výrobců čipů se přitom situace dříve než v druhém pololetí příštího roku nezlepší, s delší čekací dobou na nové auto tak bude zřejmě nutné počítat ještě dlouho.

O trochu jiné poměry panují v Rusku, zejména pak u Kamazu. Tato automobilka totiž řeší zcela jiný problém - nedostatek zaměstnanců. Dle agentury Reuters výrobci schází čtyři tisíce lidí, za čímž mají stát opatření proti koronaviru. Kamaz původně nižší pracovní stavy vyřešil s pomocí migrantů z Uzbekistánu, řada z nich se však kvůli pandemii musela vrátit do svého domova. Rusové proto přistoupí k opravdu neobvyklému kroku, na který může dojít nejspíše jen v této zemi.

Šéf největšího ruského výrobce nákladních vozů Sergej Kogogin totiž uvedl, že by se automobilka chtěla zapojit do programu provozovaného Federální vězeňskou službou. Tedy jinými slovy, vozy značky Kamaz by mohli začít montovat vězni. Pochopitelně asi nepůjde o vrahy, ovšem i tak jde o odvážný záměr. Na místě jsou obavy o kvalitu, mimo to se dá předpokládat, že takový krok nebude příliš po chuti koncernu Daimler, který vlastní 15procentní podíl Kamazu. Na druhou stranu ale agentura Reuters zmiňuje, že neexistuje v podstatě žádné jiné východisko.

Lze už jen dodat, že Federální vězeňská služba přišla s programem zapojení vězňů do výroby kde čeho již na počátku letošního roku. Přitom uvedla, že nový systém nemá ani v nejmenším připomínat někdejší éru Sovětského svazu a tehdejší pracovní tábory zvané Gulag, ve kterých panovaly nelidské podmínky. Nakolik jde o reálný závazek, se ovšem necháme překvapit. Kromě montážních linek ve městě Naberežnye Čelny totiž vězni mají být zapojení i do výstavby státních železnic.

Kamaz se v létě pochlubil novým náklaďákem Hercules. S jeho výrobou pak sice počítá až od roku 2024, při stávajícím nedostatku zaměstnanců by však mohlo dojít na odklady. I proto ruská automobilka počítá se zapojením vězňů. Foto: Kamaz

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

