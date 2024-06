Ruský král Nordschleife těžce havaroval s autem někoho jiného, doslova ho pověsil na svodidla před 6 hodinami | Petr Miler

Dnes hlavně slavnému youtuberovi se něco takového nestalo poprvé, tentokrát ale může děkovat bohu, že z nehody odešel jen s pár odřeninami a s pochroumaným krkem. S ohledem na okolnosti se chce říci, že tak dlouho chodil se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo.

Cesty osudu jsou někdy skutečně nevyzpytatelné, jak ukazuje životní příběh Mishy Charoudina. Asi málokoho by ještě před pár léty napadlo, že se jedním z největších znalců Severní smyčky Nürburgringu může stát Rus, ale přesně tím dnes Charoudin je. Člověk, který se v Rusku narodil i studoval, později strávil část života v Nizozemsku, až se usadil v Německu, a to právě v Nürburgu poblíž nejnáročnějšího závodního okruhu světa.

To si ještě říkal Boosted Boris a žil z bůh ví čeho, neboť nouzí nikdy netrpěl, až později začal nejen točit videa pro svůj kanál na Youtube, kterému v mezičase dal své vlastní jméno, ale i podnikat v oblasti aut. Spoluzaložil firmu Apex, která půjčuje turistům auta pro ježdění po Ringu a zajišťuje servis vozům, s nimiž lidé na Ring jezdí. Ta už mu dnes nepatří a podniká pod hlavičkou ryze své společnosti Vulcan Alpha s trochu jiným zaměřením, ale to nyní necháme být. Klíčové je, že během celé té doby nikdy nezanevřel na tvorbu videí hlavně s ježděním po Nordschleife, kterých dal dohromady ohromné množství. A i díky tomu (a také díky závodění na tomto okruhu, kterému se souběžně věnuje) se stal novým králem Nordschleife.

Jezdit dokola pár vlastními auty by asi publikum rychle omrzelo, jeho specializací se ale stalo půjčovat si auta lidí nadšených do kroužení po Severní smyčce, s nimiž teprve natáčel videa z ostrých jízd. A to je nekonečný zdroj nové zábavy - po okruhu takto protáhl skoro všechno, co vám přijde na mysl, od respektovaných sporťáků dávnější minulosti až po nejmodernější Ferrari. Právě v tom se ale skrývá riziko, které podle nás Misha dokola podceňuje.

Nechápejte nás špatně, nehodláme se podivovat nad tím, že občas nabourá, což se mu už stalo nejednou - jezdíte-li po závodním okruhu a hledáte-li hranice, občas je překročíte. Boural Senna, boural Schumacher, boural Hamilton, boural Verstappen a nikdo soudný se jim kvůli tomu nebude smát - byl by spíš divné, kdyby se jim to nestávalo. Problém je jinde. Vzhledem k tomu, že Misha pravidelně usedá do pro něj neznámých aut v pro něj neznámé kondici, s nimi jezdí okamžitě velmi sebevědomě. A to se čas od času musí nevyplatit.

Patří k dobrému pilotovi, že se velmi rychle dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli autu, pokud je ale u toho tak ošidná trať, jako je Nordschleife, a nutně neznámá aktuální kondice konkrétního vozu, něco se může pokazit velmi snadno. Zvlášť na moderní auta, která je těžké „číst”, si prostě musíte chvíli zvykat, pokud chcete pokoušet hranice jejich možností. A to Misha dělá rád. Všechno zlé se pro něj sešlo o tomto víkendu, když usedl za volant rozsáhle upraveného BMW M4 G82 s běloruskou registrací.

Co se přesně stalo, ukáže až čas, podle Mishy ale selhalo auto - prý se po průjezdu Fuchsröhre najednou chovalo divně a selhaly mu brzdy. Někteří říkají, že viděli drobný kouř od zadní části vozu (zrovna to se ale v kompresi v „Liščí noře” může stát z mnoha nevýznamných důvodů typu krátký kontakt pneumatiky s podběhem), auto v následující sérii zatáček vyletělo z trati, bylo vymrštěno do vzduchu a po rotaci přes střechu narazilo do svodidel tak, že na nich doslova zůstalo viset. Snímek následků se pokoušíme zajistit, viděli jsme ho, příspěvek Mishy z Instagramu reflektující jiné části příběhu ale přikládáme.

Po nárazu dokonce začalo auto chvíli hořet, ale vůz fungoval pořád dost na to, aby okruhy s nebezpečnými kapalinami uzavřel, jak má. Auto mu samozřejmě nepatřilo, naštěstí ale i spolujezdcem a majitelem vozu v jedné osobě zvládl vystoupit sám a s drobnými řeznými ránami od skla, oděrkami a pochroumaným krku mu nechybí nic, co by mu bránilo vyprávět o tom, co se přihodilo.

Mohlo to samozřejmě dopadnout mnohem hůř, takže hlavní je, že všichni jsou zdraví. I za nás ale doufáme, že to Mishu pro příště přinutí přistupovat k těmto jídám obezřetněji - na Nordschleife můžete havarovat, i když se budete jmenovat Röhrl a pojedete s dokonale připraveným Porsche, které znáte jako své boty. Když jste Charoudin a máte pod zadkem neznámé upravené auto, které jste si nestihli pořádně osahat, můžete havarovat tím spíš. Přesně k tomu tady došlo a i když se Misha snaží z celé věci předem vyvinit, bude část odpovědnosti vždy na něm.

Podívejte se níže zatím na to, co máme, video dokumentující celou patálii bude jistě brzy následovat.

Současné BMW M4 (na fotkách v nedávno představené verzi CS) není tím nejkamarádštějším autem ani v sériovém provedení, na upravené provedení v neznámé kondici bychom si dali pořádný pozor. Misha Charoudin tentokrát - zdá se - situaci trochu podcenil. Foto: BMW

