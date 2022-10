Ruský oligarcha měl být na mizině, pořád ale denně zásobuje svou superjachtu s plnou posádkou, jen tak včera | Petr Prokopec

/ Foto: Albert Gea, Reuters

Kvůli sankcím, které na něj tvrdě dopadly, měl žádat přátele o peníze, aby byl vůbec schopen udržovat své lodě nad vodou. Soudě dle informací z přístavu je ale realita podobnému stavu hodně vzdálená.

V minulých měsících se pravidelně mluvilo o tom, že jeden z nejznámějších ruských oligarchů Roman Abramovič je na mizině. Pochopitelně ne ve smyslu svého majetku, toho má přes veškeré ztráty jistě pořád dost, ale ve smyslu likvidity, tedy dostupných finančních prostředků. To se prostě může stát. Můžete mít sbírku aut za miliardy a nemovitosti po celém světě, přesto nemusíte mít peníze na plnou nádrž - to byste nejdříve museli něco prodat, což může být obtížné v situaci, kdy s tím či oním majetkem nemůžete volně nakládat.

O tento stav se měly zasloužit sankce Britů, Američanů a EU, kvůli nimž měl být Abramovičovi jen ve Velké Británii zadržen majetek ve výši 3,2 miliardy liber (cca 91,5 mld. Kč). Roman A. tak měl žádat nejbližší přátelé o půjčky, díky kterým by zaplatil alespoň údržbu svých letadel nebo jachet. Jen ony jachty má čtyři - Solaris, Eclipse, Halo a Garcon - přičemž jen personál jej vyjde na 750 000 USD (18,46 mil. Kč) týdně.

Ve světle těchto informací se zdálo, že opatření namířená proti těmto lidem mají bolestivé dopady. Že nevedly ke konci rusko-ukrajinského konfliktu, je nabíledni, měly ale dostat pod tlak právě bohaté Rusy s tím cílem, že zprostředkovaně dostanou pod tlak vedení Ruska. Jestli něco takového svedly nebo svedou, nedokážeme říci, předmětem pochybností je ostatně už onen prvotní dopad.

Dle informací listu New York Times, který cituje své zdroje z tureckých přístavů, kde má Abramovič své portfolio jachet zakotveno, známý ruský byznysmen rozhodně netrpí. Kdyby opravdu neměl peníze, své jachty sice neprodá, „ustájí” je ale tak, aby ho stály co nejméně. K ničemu takovému ale nepřistoupil - např. jachta Solaris je nadále denně zásobována vším potřebným pro zajištění plné pohotovosti, na palubě je též připravena dvacetičlenná posádka, která vše zabezpečuje. Pravidelně je pak logicky odstraňován i veškerý odpad.

Zásoby jídla pak pravidelně dodává cateringová společnost, jejíž zástupce měl poukázat na to, že každý týden na loď proudí mj. dvacet bedýnek chřestu. Ten samozřejmě může být i součástí velmi zdravého jídelníčku, spíše je ovšem spojen s luxusním životem. Pokud byl Abramovič na mizině, do takových věcí investovat nebude.

Nové informace tedy spíše potvrzují to, o čem se mluvilo dlouhé roky - že majetek ruských oligarchů je mnohem větší, než kdokoli tvrdí. Cifry definující jejich bohatství jsou sice závratné tak jako tak, jsme ovšem přesvědčeni, že tito lidé musí být násobně bohatší, aby si mohli dovolit udržovat permanentně v pohotovosti tyto jachty, i když s nimi vyplouvají párkrát do roka. A nikomu je nepronajímají. V případě Solarisu se hovoří o celkových provozních nákladech v řádu miliard korun ročně - něco takového si nemůže dovolit platit z plezíru člověk, jehož majetek je odhadován „jen” na něco přes 200 miliard Kč, to by brzy nastrkal všech jen do svých vodních „hraček”.

A to je prosím majetek, nejde peníze na účtu. Má to být suma všeho, co vlastní - včetně samotných jachet, tryskáčů, nemovitostí, podílů ve firmách... Musíme se bavit o řádově jiném jmění, aby někdo zaplatil miliardy za pár výletů lodí za rok a nehnul brvou. Co všechno bohatým Rusům přímo či nepřímo patří, je nutně záhadou - všechna aktiva registrovaná na různé offshorové firmy, příbuzné, známé a podobné entity, se zjevně nikomu nepodařilo dostatečně věrohodně rozklíčovat.

Jachtu Solaris má Abramovič teprve od loňska, zaplatit za ni měl 13 miliard korun. Dle odhadů přitom roční provoz vychází na 10 procent pořizovací ceny. Jakkoli ale ruský oligarcha dle spekulací na něco takového již dávno nemá mít, z informací z tureckého přístavu, kde Solaris kotví, vyplývá pravý opak. A znamená to mimo jiné, že jeho skutečný majetek se musí pohybovat v jiných dimenzích, než se oficiálně říká. Foto: Albert Gea, Reuters

Zdroje: The New York Times, Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.