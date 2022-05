Ruská továrna na zahraniční auta nabízí dělníkům bizarní přivýdělky, i když pořád aspoň něco vyrábí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Je to celé poněkud tragikomické a velmi dobře vystihující, jak to teď v Rusku vypadá. Firma, která dříve montovala 900 aut denně, opět aspoň něco dělá, všechny zaměstnance ale pořádně nevyužije. Těm tak nabízí něco jako chmelové brigády.

Sankce zavedené proti Rusku zatím na situace na Ukrajině neměly vliv, na Rusko ale zcela jistě dopadají. My sledujeme hlavně automobilovou branži, která se zdá být na na kolenou. Pár menších domácích továren na auta funguje, Lada to ale není a fabriky zahraničních značek už vůbec ne. Chybí hlavně elektrické komponenty, které byly dílem mezinárodních firem. Rusové pak sice shání nové dodavatele, hlavně v Číně, ovšem ti je logicky nemohou začít zásobovat ze dne na den.

Dopady této situace nejlépe vykreslují informace spojené s firmou Avtotor. Ta produkuje na ruském území vozy značek Hyundai, Kia či BMW, jichž před invazí vyráběla v průměru 900 denně. Aktuálně je však ráda, když smontuje 200 exemplářů. Povětšinou se však jedná o nedokončená auta, neboť Rusové nemají k dispozici některé elektronické komponenty. Jižní Korea sice sankce nezavedla a nemá problém s Ruskem obchodovat, obává se ale postihů ze strany USA, pakliže by do Ruska mířily díly byť jen morálními s kořeny v Americe.

Momentálně tak Avtotor má dle svého zakladatele Vladimíra Ščerbakova na skladech takřka 10 tisíc rozestavěných aut, které „leží bez elektroniky, protože elektronika má americký původ“. Firma tak v květnu pozastavila výrobu v důsledku celopodnikových prázdnin. Dělníkům pak byla snížena mzda z někdejších 50 tisíc rublů (necelých 19 tisíc Kč, to na Rusko není málo) na dvoutřetinovou částku, přičemž propuštěn nebyl nikdo. I tak ale třetina peněz lidem chybí.

Avtotor se proto vytasil s opravdu pozoruhodným řešením. Firma totiž lidem nabízí, aby se v červnu přihlásili na sběr jahod, v červenci na sběr borůvek a v srpnu, září a říjnu na sběr jablek. Vydělat si tak mohou dodatečných 1 500 až 2 500 rublů (565 až 940 Kč) denně. Musí však počítat s náročnějším dojížděním, neboť partnerská zemědělská pole se nachází 100 kilometrů od Kaliningradu, kde má Avtotor své ústředí.

Nejde přitom o jedinou možnost přivýdělku, dále se dělníci mohou hlásit i na stavbě rezidenčního komplexu, který Avtotor buduje pro své manažery. V tomto ohledu je nicméně třeba se ptát, kdy automobilce dojdou peníze. A jakkoli gubernátor kaliningradského regionu Anton Alikhanov dříve mluvil o spolupráci s novými značkami, jisté zatím není nic.

Alikhanov totiž uváděl, že již během zmiňovaných prázdnin začne být továrna Avtotoru upravována pro novou produkci. Celá přeměna by přitom měla zabrat tři až čtyři měsíce. Tím pádem by někdy v půlce prázdnin mělo být hotovo. Pokud však Avtotor ještě v říjnu bude své zaměstnance vysílat na sběr jablek (nikoli však povinně, je to dobrovolná akce), pak asi se zlepšením nepočítá. Budoucnost je ale stále otevřená.

Avtotor přestal s výrobou vozů BMW v březnu, produkce korejských aut se pak přerušila v dubnu. Nyní běží, ale na půl plynu. Aktuálně tak firma nabízí dělníkům sběr jahod, borůvek či jablek, případně pak stavební práce jako možnost přivýdělku. Ilustrační foto: Kia

Zdroje: Drom, Avtostat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.