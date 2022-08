Rusové budou mít druhé nejrychlejší dálnice v Evropě, legálně tam půjde jezdit o desítky km/h rychleji než u nás před 5 hodinami | Petr Miler

U nás vám za jízdu po dálnici přes 180 km/h zakážou nejméně na půl roku jezdit, v Rusku by za podobné jednání člověk čekal cestu na Sibiř. Ale není tomu tak, jízda až 170 km/h se stane netrestanou, vše začne na nové dálnici M-12.

Rusko se ani nemuselo pustit do konfliktu na Ukrajině, abychom jeho režim mohli bez uzardění označit za autoritářský až despotický. Ve vězení můžete skončit za cokoli co říkáte nebo děláte - stačí, aby se to režimu nelíbilo. Nic to ale nemění na tom, že i takové zřízení je schopno ústupků směrem ke svobodě jednotlivce, o nichž se nám může jen zdát.

Už dříve se začalo proslýchat, že by Rusové mohli zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích až na úroveň, o které jako o legální mohou uvažovat jen v Německu. Mělo jít o 150 km/h, což ve srovnání se 130 km/h nezní jako zase taková změna, je ale třeba dodat, že i taková je snad v jakékoli další evropské zemi nemyslitelná. A především je třeba nezapomenout na jeden pozoruhodný ruský institut.

V největší zemi světa je zákonem stanoveno, že za překročení rychlosti do 20 km/h mimo město nelze dávat žádné pokuty ani jiné postihy. Bere se to jako nevýznamné porušení pravidel, ke kterému může dojít třeba při předjíždění apod. Fakticky je tedy možné po ruských dálnicích jezdit legálně až 150 km/h už dnes, změna by přinesla faktické zvýšení na 170 km/h. To už je slušná rychlost.

A přinese jej, teď už nejde o spekulaci. Agentura TASS s odvoláním na televizi RBC informuje o tom, že ruský vicepremiér Marat Chusnulin oznámil, že na nově budované dálnici M-12 z Moskvy do Kazaně bude možné jezdit až 150 km/h. Tento důležitý dopravní uzel je stále ve výstavbě, část vedoucí do Vladimiru ale bude otevřena ještě letos. Celá dálnice by pak postupně měla být k dispozici do roku 2024.

Jde o 830 km dlouhou spojnici, na které by dle Chusnulina mělo jít s novým omezením dosáhnout průměrné rychlosti okolo 140 km/h. To by mělo cestu potřebnou k přesunu zkrátit na 6,5 hodiny ze současných 12 hodin, které si vyžádá cesta po existující spojnici M-7. A tušíme, že s využitím oné benevolence to půjde ještě rychleji.

Do Ruska se kvůli tomu stěhovat nebudeme, to opravdu ne, i místní vládnoucí garnitura by se ale mohla zamyslet nad tím, zda je opravdu nutné neustále utahovat šrouby. Při úrovni současných aut a kvalitě dnešních evropských dálničních sítí je trvání na limitech starých několik dekád (zavedených nikoli z bezpečnostních důvodů po létech jejich rozvolňování) podle nás naprosto absurdní. A zvlášť s příkladem Německa za humny ničím neospravedlnitelné.

Nová ruská dálnice M-12 (na snímcích záběry z výstavby různých ruských silnic, zejména pak M-11) bude první, na které bude možné jet legálně až 150 km/h. Tedy vlastně 170 km/h, neboť překročení rychlosti o 20 km/h se v Rusku netrestá. Ilustrační foto: Valery Sharifulin, TASS

