Rusové postavili Ladu s průhledným motorem a ukázali, co se v něm děje za chodu před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Auta, kterým je vidět do nitra jejich techniky, obvykle můžeme spatřit jen na nákresech, Rusko je ale stále ta pravá země neomezených možností. Tak proč podobné nepostavit i ve skutečnosti?

Není to první pokus o něco podobného, naposledy loni v září jsme mohli vidět, jak jeden nadšenec umístil kameru do sání motoru a natočil, co se uvnitř děje za jízdy. Byl to jistě zajímavý pohled, šlo ale jen o jednu malou část motoru a širokoúhlá kamera s LEDkou nenabízí úplně dokonalý pohled. Rusové vše dotáhli dál.

Znalé už nepřekvapí, že jde o nadšence z Garage54 v čele s Vladem, který s auty dělá věci jako nikdo jiný na světě. Tentokrát vzal jednu z evolucí starého žigulíku (VAZ-2105? Znalci Lad budou vědět lépe) a zabalil ji do průhledné karoserie. Zajímavé, ale na druhou stranu, co na tom? Takto vidíme skrz dveře celého Vlada, jako by nestačilo vidět jeho hlavu... Podobným způsobem se pak ovšem vyřádil na motoru.

Rusové nechali vyrobit průhledný kryt vahadel ventilů i průhlednou olejovou vanu. Aby nové díly vyrobili, sundali ty původní a použili je jako formu pro vylisování alternativ z 3mm plexiskla. Poté byla nanesena druhá vrstva 1,5mm plexiskla a následně dvě vrstvy 2 mm silného polystyrenu. Jakkoli to může znít jako něco, co nebude schopno odolat teplu motoru, opak je pravdou - agregát Lady byl s těmito díly schopen normálně fungovat, třebaže nepředpokládáme, že by to zvládl ve všech myslitelných režimech.

Po nastartování je nakonec vidět, že průhledný kryt vahadel se otřásá více, než by bylo zdrávo, ale drží. Skrze průhledné díly pak můžeme krásně vidět, jak je olej přiváděn k motoru, maže všechny jeho takto viditelné části a nakonec končí v olejové vaně. Že takto nějak spalovací motor funguje, všichni víme, něco jiného ale je si to myslet, něco jiného je vidět to na počítačové vizualizaci a něco jiného je spatřit to in natura.

Podívejte se na to sami, jsou to skutečně neobvyklé pohledy. Spalovací motor je na jednu stranu pozoruhodně složitý, vzhledem k tomu ale stejně pozoruhodně spolehlivý způsob přeměny paliva v pohybovou energii - kdo by při pohledu na to, co se v motoru děje, řekl, že některé vydrží takto fungovat i přes 2 miliony kilometrů bez generálky?

Do aut, jako je VAZ-210X, můžeme obvykle vidět jen pomocí nákresů, jako je ten na poslední fotce. Teď se do něj ale díky nadšencům z Garage54 můžete podívat i za pomoci videa níže. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: Garage54@Youtube

Petr Miler