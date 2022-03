Rusové popsali, jak to teď vypadá v tamních dealerstvích aut. Jako dřív je vše jen na první pohled před 2 hodinami | Petr Prokopec

Autosalony jsou otevřené, auta v nich mají, u všech najdete cenovky, přehledy výbav a další specifikace, prostě jako obvykle. Problém? Žádné z nich se nedá koupit, prý je vyprodáno.

Ruský trh s auty si loni nevedl špatně a zařadil se mezi největší odbytiště nových vozů v Evropě. Po růstu o 4,3 procenta si tak v této zemi našlo kupce 1 666 780 aut a pro letošek se očekával podobný výsledek daný spíše nedostatkem čipů než stagnací samotného trhu. Jenže takové odhady platily ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. V tuto chvíli si nikdo nic odhadovat netroufne, neboť stát se může cokoli. Pokud ale bude aktuální stav trvat déle, výsledkem nemůže být nic než katastrofa.

Jak jsme již zmiňovali, naprostá většina automobilek zastavila dovoz aut či komponentů do Ruska. Stojí za tím především pád a očekávaná volatilita kursu ruské měny, kvůli čemuž prostě nelze cokoli rozumně prodávat. Někteří výrobci říkají, že pracují na nových cenách, které budou o desítky procent vyšší, ke stabilní má ale situace pořád daleko. Včera rubl výrazně posílil, když se obchodoval jen asi 20 procent od kursu platného okolo vypuknutí konfliktu, teď je ale skoro o dalších 20 procent slabší.

Budoucnost je tedy chmurná, ona je ale dost mizerná už současnost, jak ukazuje situace v ruských showroomech. Ty prolezli kolegové z Auto Mail.ru, kteří ovšem pro koupěchtivé zákazníky nemají dobré zprávy. Na první pohled vše vypadá normálně - prodejci mají otevřeno, auta jsou na ploše, ceny na stojanech... Jenže u naprosté většiny z nich je též vystavena cedulka, že všechny vozy jsou vyprodané.

Výjimkou jsou nepřekvapivě prodejci Lady, kteří hlásí, že k dispozici mají dostatek aut. Nicméně žádné z nich nemá přiřazenou cenu, na tu je třeba se zeptat dealerů. Přičemž ke změnám dochází neustále. Dá se tedy počítat, že částky uvedené na webu značky již neplatí, přestože jsou oproti minulosti dvojnásobná. Vesta totiž dříve stála 598 900 RUB, dnes vychází na 1 032 900 RUB. Cena v korunách ale bude pochopitelně podobná, třebaže úplně stejná není (aktuálně okolo 200 tisíc Kč).

Dané zdražení přišlo ve chvíli, kdy Rusko trápí 9procentní inflace a kdy ona centrální banka oznámila zvýšení úrokových sazeb z 9,5 na 20 procent. Pro některé se tak nedostupnými staly i základní potraviny. Nelze se tedy skutečně divit, že dealeři očekávají, že prostě zavřou krám, i když se to zatím neděje. Třeba i do showroomů Toyoty či Renaultu můžete zavítat a prohlédnout si předváděcí vozy, to je ale vše, i tito dealeři hlásí vyprodáno. Pravděpodobně to neodpovídá skutečnosti, neprodaných skladových aut musí v Rusku zůstávat dost, nové auto ale zkrátka nedostanete, prodejci si je raději nechávají do chvíle uklidnění situace.

V případě Volkswagenu na tom jsou Rusové o trochu lépe, na ceny i dostupná auta se mohou zeptat dealerů. A je zde šance, že i uspějí, byť na láci mohou rovnou zapomenout. Podobné je to i u Mitsubishi, kde je Outlander nabízen za 3 350 000 rublů (dnes asi 670 tisíc Kč), oficiálně by nicméně vůz měl stát 2 851 000 rublů. Za takové BMW M550i xDrive M Special Edition 21 pak zákazníci musí reálně zaplatit 11 990 140 RUB (asi 2,4 milionu Kč), jakkoli značka na webu uvádí cenu 9 280 000 RUB.

Je nicméně pravděpodobné, že v době publikování tohoto článku zmíněné vozy už za dané částky k mání nebudou, nebo nebudou k dispozici vůbec, protože z rublu se snadno může stát ještě méně hodnotná měna. Už tato očekávaní budou lidi nutit koupit skoro cokoli za jakoukoli cenu - lepší BMW za 12 milionů rublů než 12 milionů potenciálně bezcenných papírků v kapse.

Ruský trh tak čekají velmi složité časy, jakkoli dopady budou závislé na délce a podobě konfliktu. Čím déle se bude válčit, tím více zdevastovaná tamní ekonomika bude. Na druhu stranu je třeba akceptovat, že škody nebudou malé ani pro západní země. Například Škoda prodá v Rusku okolo 12 % své celosvětové produkce, s čímž se nyní může rozloučit. A nepřímé dopady budou ještě horší - zejména neustávající zdražení ropy a možný nedostatek plynu či opět jeho vysoká cena může začít devastovat i naše hospodářství, třebaže ne tak moc. Doufejme, že vše zlé co nejdříve skončí.

V ruských dealerstvích aut to vypadá v podstatě normálně, jen koupit se skoro nic nedá. Výjimkou je jen domácí Lada, tak to může zůstat ještě dlouho. Ilustrační foto: Jaguar Land Rover

