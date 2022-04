Rychle a zběsile už nemůže vystát ani jeden ze strůjců jeho úspěchu, s natáčením desítky sekl po týdnu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Z filmové série Rychle a zběsile se postupem času stala velmi svérázná věc, řečeno diplomaticky. Do natáčení desátého pokračování se před týdnem pustil režisér trojky, čtyřky, pětky, šestky i devítky, teď už je ale ze hry.

Když v roce 2001 vtrhnul na plátna kin první díl série Rychle a zběsile, diváci přijali snímek o pouličních závodnících až překvapivě kladně. V Česku pak dokonce nakopnul tuningovou scénu takovým způsobem, že média informující o upravených vozech byla jedna z nejprodávanějších na trhu. Od té se sice situace změnila, filmová série ale žije dál. Ta sice v případě dvojky již tak úspěšná nebyla a třetí díl pomalu vedl k jejímu konci, ovšem režisér Justin Lin nakonec dostal druhou šanci. Té naplno využil a ze čtyřky, pětky a šestky udělal stroj na peníze.

U sedmého a osmého dílu se pak studio Universal Pictures rozhodlo usadit na režisérskou stoličku Jamese Wana resp. F. Garyho Graye, nicméně v případě devítky byl již Lin zpátky ve hře. A před sedmi dny pod jeho taktovkou odstartovalo i natáčení desítky. O to větší šok přichází nyní, neboť Lin oznámil, že od spolupráce odstupuje. Dle něj šlo o „náročné rozhodnutí“, které mělo vyústit v přátelský rozchod. Nicméně v zákulisí se mluví o kreativních neshodách, čemuž lze věřit daleko více.

Prakticky každý totiž dnes ví, že z Vina Diesela se stal člověk, který mluví všem do všeho. Z toho důvodu již sérii opustil Dwayne Johnson alias The Rock. Toho se snažil Diesel nedávno nalákat zpět, přičemž neváhal využít téma rodiny, které musí lézt krkem už i jeho dětem, nikoliv jen divákům a fanouškům. Rocka nicméně neobměkčil, neboť ten následně oznámil, že „Vinův příspěvek je ukázkou jeho manipulací. Nelíbí se mi, že do něj zatáhl své děti nebo smrt Paula Walkera“.

Rock tedy již součástí hlavní série nebude, byť ta si na nedostatek hvězd rozhodně nemůže stěžovat. Součástí desítky se totiž stal Jason Momoa alias Aquaman, stejně jako Brie Larson známá pro změnu jako Captain Marvel. Zejména Momoa je přitom neskutečný sympaťák, který se autům a ještě více motocyklům věnuje i v osobním životě. Do rychlé a zběsilé franšízy by tedy mohl snadno zapadnout, jakkoli je otázkou, zda i jeho zakrátko neunaví Dieselovo neustálé omílání rodinného tématu.

O nástupci Lina pak zatím nebylo rozhodnuto, jisté však je, že na jeho výběru se bude podílet - u filmu totiž zůstává jako producent. Šeptanda ze zákulisí přitom naznačuje, že vrátit by se mohl jak F. Gary Gray, tak dokonce Rob Cohen, režisér jedničky. Zmiňována jsou ale i jména Davida Leitcha, který je podepsán pro spin-offem Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, stejně jako Adila El Arbiho a Bilalla Fallaha, kteří natočili velmi úspěšný návrat Mizerů.

Kdo nakonec usedne na režisérskou stoličku, je v tuto chvíli nejasné. Nicméně studio Universal nadále počítá s premiéru v květnu příštího roku, pročež shánění nového kandidáta bere jako prioritu. My pak už jen dodáme, že desítka je součástí velkého finále a bude rozdělena na dva díly. Diesel nicméně již oznámil, že v plánu jsou další spin-offy, stejně jako případné seriály. Však přestaňte dojit krávu, která dává mléko...

Justin Lin režíroval trojku, čtyřku, pětku, šestku a devítku Rychle a zběsile, natáčení desítky ale týden po jeho zahájení opustil. Zjevně ani on nemůže vystát prostředí, ve kterém filmy vznikají. Foto: Universal Studios, tiskové materiály

