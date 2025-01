Sběratel po dvou letech vydělá na prodeji jednoho z pouhých deseti vzácných Bugatti až 176 milionů, tomu se říká dobrý kauf před 9 hodinami | Petr Prokopec

Velmi specifické řešení krytu víka palivové nádrže, nizoučká skla jak v tanku a Cristiano Ronaldo mezi majiteli. I to dělá Bugatti Centodieci tak vzácným, že se má po dvou letech vlastnictví švýcarským sběratelem prodat skoro za dvojnásobek původní ceny.

Bugatti každoročně vyrobí jen zhruba stovku aut. Každé z nich je tedy vzácností svého druhu, která často hned po dodání roste na ceně. I proto, že majitelé často přikračují k rozsáhlé individualizaci, která následně jejich vozy povyšuje nad ostatní. Ovšem i mezi nejbohatšími lidmi planety platí, že někteří jsou si rovni, ale jiní jsou si ještě rovnější. Kde tedy třeba takový Chiron ční vysoko nad veškerou další automobilovou produkcí, tam takové Centodieci vystupuje nad úroveň „širónu“.

Bugatti celkově vyrobilo jen deset takových aut a každý z jejich majitelů musí být „někdo”, ostatně jedním z vyvolených není nikdo menší než Cristiano Ronaldo. Vozu s pořadovým číslem 006 se zmocnil jiný, pro Bugatti jistě významný, ale jinak světu neznámý švýcarský sběratel, který si jej objednal už v srpnu 2019. Model slavící 110. výročí založení značky a odkazující na model EB110 z předchozí éry značky byl majiteli dodán v roce 2022. Moc si jej neužil, neboť v současné době svítí na jeho palubním displeji informace o 437 najetých kilometrech.

Auto si zjevně pořídil hlavně jako investici, kterou hodlá patřičně zúročit. Původně jej Centodieci mělo vyjít na 8 milionů Eur, tedy asi 201 milionů Kč, aktuálně se ale podle odhadu aukční síně má prodat až za 15 milionů Eur, tedy asi 377 milionu korun. Odhad RM Sotheby's, která únorovou dražbu vozu pořádá, nemusí být přesný, ovšem už fakt, že tato příležitost je vskutku ojedinělá, může snadno vést k tomu, že neskromná prognóza bude ještě překonána.

My už jen dodáme, že nabízený kousek v případě exteriéru páruje bílý lak Quartz White s viditelným karbonovým vláknem některých panelů a detailů. Uvnitř se pak švýcarský sběratel rozhodl dát dohromady dvoubarevné kožené čalounění a tmavé dekory. Kombinace černé a bílé působí nadčasově, pročež při dobré péči bude kabina bodovat i za pár let, možná i desetiletí. To vše pochopitelně táhne hodnotu dál nahoru.

Nabízený kousek je navíc až do září 2026 pod tovární garancí, v podstatě si tedy kupujete zcela nový vůz, který již oficiálně není k mání. Dost možná se tak v případě moderních Bugatti dočkáme i aukčního rekordu, pořízení původně velmi drahé edice se tak švýcarskému sběrateli opravdu rychle vyplatí. Tomu se říká dobrý kauf.

Nabízené Bugatti Centodieci jeho první a jediný majitel ohákl do černo-bílé nadčasové kombinace, vůz osazený motorem W16 má navíc najeto jen 437 kilometrů. Má se tak prodat skoro za dvojnásobek původní ceny zaplacené před pouhými dvěma lety. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

